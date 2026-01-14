Capachos llevará el próximo 25 de enero a Sevilla su proyecto más emotivo

El Grupo Capachos abrirá el calendario musical de 2026 con un concierto muy especial que tendrá lugar el próximo domingo 25 de enero, a partir de las 19.00 de la tarde, en el Cartuja Center CITE Sevilla, escenario al que la formación montillana llega tras el buen sabor de boca dejado en sus últimos compromisos escénicos, celebrados los pasados 12 y 13 de diciembre en Hellín y Puertollano.En la capital hispalense, Capachos pondrá en escena el espectáculo músico-teatral, una propuesta con una duración aproximada de una hora y media, abierta a todos los públicos y concebida para ser vivida sin prisas, dejando que cada canción encuentre su espacio.Este montaje no es solo un concierto al uso.articula sus temas a través de un hilo argumental que reflexiona sobre la relación entre la música y la memoria, con una mirada sensible hacia el Alzheimer y su impacto tanto en quienes lo padecen como en sus familias.La obra subraya, de igual modo, el valor del afecto, el acompañamiento y la cercanía emocional, mostrando cómo la música puede convertirse en un refugio, en una herramienta que alivia la ansiedad y despierta recuerdos incluso cuando parecen lejanos.La cita sevillana llega, además, en un contexto especialmente significativo para el grupo. El pasado mes de diciembre, Capachos fue distinguido comodurante la Gala de la Navidad organizada por COPE Marbella en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, una velada que contó con el pregón del humorista y dramaturgo Moncho Borrajo y con la presentación de Mariluz Aguilar, José Manuel Parada y José Antonio Gómez, director de la emisora y principal impulsor del evento.El presidente de la formación, José Antonio Alcaide, definió aquella experiencia como "inolvidable" y aseguró que el reconocimiento como mejor grupo musical supuso una confirmación de que el proyecto avanza en la dirección adecuada. En ese sentido, también subrayó la necesidad de seguir soñando y cuidando una propuesta artística que ha ido creciendo con el paso del tiempo.Capachos nació en Montilla en 2010 bajo la dirección musical de José María Luque y, desde entonces, ha construido una trayectoria marcada por la fusión de música y relato. En 2011 presentó su primer trabajo discográfico,, con el que recorrió numerosos teatros de Andalucía.En 2014 llegó, un ambicioso espectáculo que combinaba teatro y música con más de una treintena de músicos sobre el escenario y que pasó por distintos puntos de España. Más recientemente, la formación estrenó, basado en su tercer trabajo discográfico, con trece temas de autores tan reconocidos como Joan Manuel Serrat, Gloria Estefan, Ismael Serrano, Ana Belén, Joaquín Sabina o El Kanka.La actuación prevista en Sevilla se perfila, así, como una nueva oportunidad para reencontrarse con el público andaluz y seguir ampliando ese diálogo emocional que define al grupo. Las entradas para el concierto del 25 de enero ya se encuentran a la venta, a la espera de una noche que promete dejar huella en la memoria colectiva.