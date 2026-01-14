Reconocimiento doble para el Montilla Club de Fútbol en la Gala de Campeones RFAF



El Montilla Club de Fútbol recogió este pasado lunes varios reconocimientos en la Gala de Campeones y Juego Limpio de la temporada 2024-2025, un acto organizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol – Delegación de Córdoba y celebrado en el salón de actos del Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba, un evento que sirvió para poner en valor el trabajo deportivo y formativo de los clubes de la provincia.Durante la ceremonia, el club montillano recibió el trofeo que lo acredita como campeón de la categoría Juvenil de Cuarta Andaluza, un logro alcanzado la pasada temporada y que premia el esfuerzo sostenido, la constancia y el rendimiento competitivo de su equipo Juvenil a lo largo del curso. El galardón fue uno de los momentos más destacados de la velada para la entidad, que vio reconocido el trabajo desarrollado desde la base.Además, el Montilla Club de Fútbol fue distinguido con el Premio a la Deportividad y Juego Limpio en las categorías Infantil y Cadete, una doble mención que lo sitúa como referente provincial en comportamiento ejemplar, respeto a las normas y promoción de valores dentro y fuera del terreno de juego. Un reconocimiento que trasciende los resultados y que pone el foco en la educación deportiva de niños y adolescentes, entendida como una prolongación de la formación personal.El acto contó con la presencia de destacados representantes del fútbol andaluz y de las instituciones, entre ellos Pedro Curtido Naranjo, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF); Martín Torralbo Luque, delegado de la RFAF en Córdoba; José Matías Caballero, presidente del Comité de Árbitros; Rafael Hidalgo Gómez, responsable de Fútbol Sala de la RFAF; Antonio Martín, diputado de Deportes; Sebastián del Rey, gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Córdoba; y Sol Merina, en representación de la Junta de Andalucía.Tras recoger los galardones, Jorge Rey Urbano, que está al frente de la cantera del Montilla Club de Fútbol y del Club Deportivo Monfuba, valoró el significado de estos premios desde una perspectiva educativa y de gestión deportiva. En ese sentido, reconoció que “tener la posibilidad de recoger un galardón a la deportividad y al juego limpio siempre es especial, pero cuando llega como educador y como gestor, las emociones se multiplican”.De igual modo, Rey Urbano —que también trabaja para el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno"— puso el acento en la filosofía que sustenta el trabajo diario de la cantera del club montillano y en el alcance de este reconocimiento institucional.“El proyecto al que dedico mi tiempo, la cantera del Montilla Club de Fútbol, en el que intento gestionar desde una forma de entender el deporte basada en el respeto y los valores, ha sido reconocido como equipo más deportivo en categoría Infantil y Cadete por la Real Federación Andaluza de Fútbol – Delegación de Córdoba en la temporada 2024-2025”, subrayó.Por otro lado, el responsable del proyecto formativo subrayó el valor simbólico del premio como estímulo colectivo y como refuerzo a una manera concreta de vivir el fútbol base. “Este premio hace que todo el esfuerzo merezca la pena y nos anima a seguir trabajando para que nuestros niños y adolescentes vivan el fútbol como lo que debe ser: una escuela de valores dentro y fuera del campo”, afirmó.Desde el club se celebran estos reconocimientos como un impulso al trabajo silencioso que se desarrolla en la cantera y como una motivación añadida para continuar promoviendo el deporte base bajo los principios del respeto, el esfuerzo y el juego limpio, pilares que, más allá de los trofeos, definen la identidad del Montilla Club de Fútbol.