Capachos recibe el Premio al Mejor Grupo Musical de 2025

La próxima cita, en Sevilla



FOTOGRAFÍA: GRUPO CAPACHOS JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GRUPO CAPACHOS

Capachos ha recibido el reconocimiento como ‘Mejor Grupo Musical’ de 2025 durante la Gala de la Navidad de COPE Marbella, celebrada este pasado lunes, 15 de diciembre, en el Palacio de Congresos "Adolfo Suárez", durante el transcurso de una velada cargada de emoción, música y nombres propios de primer nivel.La gala, organizada por COPE Marbella, se desarrolló en un ambiente especialmente cuidado y contó con el pregón del humorista y dramaturgo Moncho Borrajo, además de la presentación de Mariluz Aguilar, José Manuel Parada y José Antonio Gómez, director de la emisora y principal impulsor del evento. En ese contexto, el grupo montillano fue distinguido dentro del apartado de premios ‘Oro, incienso y mirra’, un galardón que puso el acento en su trayectoria artística y en la conexión emocional que mantiene con el público.Durante la velada se concedieron otros reconocimientos destacados. El premio ‘Estrella de Navidad’ recayó en figuras como Ángela Carrasco, Millán Salcedo, Inger Nilsson y Nacho Cano, entre otros, mientras que el galardón ‘Marbella Cinco Estrellas’ distinguió al periodista José Luis Yagüe y a Philippe Valère. Todo ello contribuyó a reforzar el carácter simbólico de una cita que se ha consolidado como ineludible en la provincia de Málaga y que, cada año, atrae a personalidades nacionales e internacionales en una de las épocas más especiales del calendario.En ese escenario, el grupo Capachos ofreció una actuación que fue recibida con gran éxito, hasta el punto de ser despedidos con todo el Palacio de Congresos en pie. Y es que la gala no solo celebró la Navidad, sino también la capacidad de la música para emocionar y reunir a públicos diversos en torno a una experiencia compartida.“Para el grupo Capachos, participar en la Gala de Navidad de Marbella 2025 ha sido un momento inolvidable para todos sus componentes", ha afirmado José Antonio Alcaide, presidente de la formación, quien ha asegurado que "recibir el reconocimiento como mejor grupo musical de 2025 nos llena de orgullo y nos confirma que vamos por el camino correcto".Asimismo, Alcaide ha manifestado que "tenemos que seguir soñando, ya que tenemos un proyecto muy bonito". El grupo Capachos surgió en Montilla en 2010 bajo la dirección musical de José María Luque. En 2011 presentó su primer trabajo discográfico, titulado, con el que llevaron su música por numerosos teatros de Andalucía. Fue en 2014 cuando el grupo presentaba su segundo espectáculo,, una composición que combina el teatro y la música con más de una treintena de músicos sobre el escenario y que ha recorrido buena parte de España.Hace ahora dos años, la formación estrenó, sobre la base de su tercer trabajo discográfico, que contiene trece temas de autores tan conocidos como Joan Manuel Serrat, Gloria Estefan, Ismael Serrano, Ana Belén, Joaquín Sabina o El Kanka.Tras este reconocimiento en Marbella, el grupo Capachos ya tiene marcada su próxima gran cita sobre los escenarios. Después de los exitosos conciertos celebrados los pasados días 12 y 13 de diciembre en Hellín y Puertollano, la formación montillana actuará el próximo 25 de enero, a las 19.00 de la tarde, en la Sala CITE del Cartuja Center de Sevilla.En esa ocasión, el grupo pondrá en escena el espectáculo músico-teatral titulado, una propuesta vinculada con el Alzheimer y con la relación entre la música y la memoria, en la que los temas se enlazan a través de un argumento teatral.De este modo, la obra explora el impacto de esta enfermedad neurodegenerativa en pacientes y familias, resaltando la importancia del apoyo y el afecto. Así,no solo honra la capacidad de la música para conectar con el alma y la memoria, sino que también subraya el rol fundamental del afecto y el acompañamiento. La obra destaca cómo la música, junto con el arte y la ciencia, puede ser una herramienta vital para el bienestar cognitivo y emocional, disminuyendo la ansiedad y aumentando la felicidad.El montaje tiene una duración de una hora y media y está abierto a todos los públicos. En ese sentido, desde la formación se invita a vivir una experiencia que apela tanto a la emoción como a la reflexión. Las entradas se encuentran a la venta