El Ayuntamiento de Montilla pide acelerar su entrada en el Consorcio de Transportes

El Ayuntamiento de Montilla ha pedido hoy acelerar su entrada en el Consorcio Metropolitano de Transportes, una entidad pública constituida en 2008 con el objetivo de crear y gestionar las infraestructuras y los servicios de transporte en el área metropolitana de Córdoba.Con sede en la estación de autobuses de la capital, el Consorcio Metropolitano de Transportes está integrado en la actualidad por la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Córdoba, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba.A su vez, los municipios de Baena, Castro del Río, La Guijarrosa, Montoro y Villa del Río tienen un acuerdo de actuación preferente con el Consorcio Metropolitano de Transportes, cuyo principal objetivo es el de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas para coordinar la creación y gestión de las infraestructuras y servicios de transporte. De este modo, los vecinos de todos estos municipios tienen la posibilidad de hacer uso del transporte público a un precio más reducido.La postura del Ayuntamiento de Montilla ha sido trasladada por la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, tras participar en la reunión convocada en Córdoba por la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía con los municipios incluidos en la fase uno del Plan de Transporte Metropolitano, un encuentro que ha vuelto a poner de manifiesto la larga espera acumulada por la localidad para integrarse en este sistema supramunicipal.Raquel Casado ha valorado positivamente que, después de años de espera, se haya dado un primer paso hacia la incorporación de nuevos municipios al Consorcio Metropolitano de Transportes. Desde el Consistorio montillano se considera que "esta medida permitirá mejorar la movilidad diaria, facilitar el acceso a los servicios metropolitanos y reforzar la conectividad con Córdoba y el resto del área, avanzando hacia un sistema tarifario más justo para la ciudadanía".No obstante, junto a esta valoración favorable, la edil montillana ha mostrado su "inquietud" por los plazos expuestos durante la reunión. Raquel Casado ha señalado que los beneficios reales de la incorporación no se materializarán antes del año 2027, una fecha que, según ha manifestado, "llega catorce años después de que Montilla solicitara por primera vez su adhesión al Consorcio Metropolitano de Transportes", una circunstancia que, tal y como ha añadido, "genera una profunda preocupación en el Ayuntamiento de Montilla".La responsable municipal ha explicado que este calendario viene condicionado por cambios introducidos en el procedimiento administrativo en el año 2016, justo después de que el Ayuntamiento volviera a solicitar formalmente la incorporación de Montilla. "Este nuevo marco obliga a iniciar nuevamente trámites administrativos, entre ellos la aprobación en pleno municipal de la voluntad de adhesión durante el primer trimestre de 2026", ha detallado Raquel Casado.Tras más de una década de espera, se abre ahora un nuevo proceso para la realización de estudios de viabilidad, una circunstancia que el Ayuntamiento de Montilla considera "innecesaria" en el momento actual. Raquel Casado ha defendido que "estos estudios deberían haberse desarrollado de forma paralela a la elaboración del propio Plan, evitando así un nuevo retraso de al menos un año".En paralelo, el Consistorio ha puesto el foco en el propio alcance del Plan de Transporte Metropolitano. En este punto, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente ha señalado que "se ha dejado pasar una oportunidad estratégica, ya que el documento no contempla entre sus objetivos la recuperación de la circulación de trenes de cercanías en la línea Córdoba–Bobadilla, una infraestructura clave para la movilidad sostenible y la vertebración del territorio".En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla ha reiterado que continuará respaldando, junto a otros municipios y plataformas ciudadanas como la Plataforma por el Tren Rural de Andalucía (PETRA), la reivindicación del tren de Cercanías ante las Administraciones competentes, al entender que "se trata de una infraestructura esencial para el desarrollo equilibrado del territorio y para ofrecer alternativas reales de transporte público".Finalmente, Raquel Casado ha afirmado que "Montilla no puede seguir soportando demoras injustificadas tras tantos años de espera" y ha reclamado que "el proceso de incorporación al Consorcio Metropolitano de Transportes se desarrolle con mayor agilidad".En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla ha reiterado su "disposición a seguir colaborando con la Junta de Andalucía y con el resto de instituciones implicadas" para "avanzar hacia un modelo de transporte público más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades reales del municipio y de la comarca".