El Ayuntamiento de Montilla refuerza las ayudas al emprendimiento hasta los 50.000 euros

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido reforzar su apoyo al tejido empresarial de la localidad al ampliar hasta los 50.000 euros la convocatoria de ayudas destinadas a personas emprendedoras y empresas de reciente creación a través de la Delegación de Desarrollo Local.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, comentó que “esta ampliación nos permite impulsar la actividad económica local atendiendo todas las solicitudes que cumplían los requisitos, apoyando a quienes deciden emprender en nuestra ciudad y generando un entorno más favorable para el crecimiento empresarial”.En esta convocatoria, estructurada en dos líneas compatibles entre sí, se registraron treinta solicitudes en la Línea 1, destinada a la creación de nuevas empresas. De todas ellas, veintisiete resultaron finalmente beneficiarias, un dato que, a juicio del equipo de gobierno, refuerza la idea de que el municipio vive un momento de emprendimiento activo.Por su parte, la Línea 2, dedicada a apoyar el alquiler de locales comerciales, recibió dieciséis solicitudes, de las cuales doce fueron aprobadas. Además, nueve personas solicitantes obtuvieron ayudas en ambas líneas, alcanzando así los 2.500 euros máximos previstos.En ese sentido, el Ayuntamiento subrayó que el 100 por cien de las solicitudes que cumplían los requisitos han sido atendidas. Y es que la ampliación presupuestaria ha permitido llegar más lejos que en la edición anterior, cuando el presupuesto se agotó y algunas peticiones quedaron en lista de espera.Esta vez, según explicaron desde el equipo de gobierno municipal, también se han podido resolver solicitudes que quedaron fuera en la convocatoria del pasado año, dando respuesta a una demanda acumulada que preocupaba especialmente a quienes habían quedado a un paso de conseguir respaldo económico.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, señaló que “el objetivo de esta convocatoria estaba enfocado en favorecer el tejido empresarial y acompañar a quienes inician su actividad emprendedora en Montilla, fruto del consenso político y del trabajo técnico que sustenta estas ayudas”.La Línea 1 ofrecía ayudas por importe de hasta mil euros por creación de empresa, mientras que la Línea 2 proporcionaba hasta 1.500 euros anuales para el alquiler de locales comerciales, una ayuda especialmente valorada por quienes afrontan el reto de establecerse en un espacio físico.De igual modo, el primer edil montillano destacó que esta resolución reafirma la apuesta del equipo de gobierno por impulsar la actividad económica de Montilla, "ofreciendo recursos directos a quienes emprenden y contribuyendo a consolidar un entorno más favorable para el crecimiento del tejido empresarial local", con especial incidencia en el pequeño comercio, los autónomos y los proyectos emergentes que dan vida a la ciudad.