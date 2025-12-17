La Policía Local controlará el uso de los patinetes eléctricos en el casco urbano

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha, en coordinación con la Policía Local, una campaña preventiva dirigida a los vehículos de movilidad personal —los populares patinetes eléctricos— con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger especialmente a peatones y a los usuarios más vulnerables de la vía pública.La iniciativa nace en un momento en el que este tipo de desplazamientos se ha integrado de forma cotidiana en las calles de la ciudad y pretende ordenar esa convivencia diaria que, en ocasiones, genera dudas, conflictos o situaciones de riesgo para los viandantes y, también, para los ocupantes de estos patinetes.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que “esta campaña nace con un objetivo muy claro: reforzar la seguridad vial y garantizar una mejor convivencia en el espacio público, especialmente para los peatones, que son los usuarios más vulnerables”.Desde el Área de Seguridad, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, ha destacado “el carácter preventivo y pedagógico de esta iniciativa, que se desarrollará de forma continuada en la vía pública”.Rosales ha explicado que “nuestro objetivo es evitar accidentes, reducir conflictos y ordenar la convivencia entre los distintos modos de desplazamiento, actuando con información, prevención y, cuando sea necesario, con sanción”. Una combinación que busca, ante todo, que la ciudadanía conozca las normas y entienda el porqué de su cumplimiento.La campaña pone el acento en la vigilancia de aquellas conductas que suponen un riesgo claro para la seguridad vial. Circular por aceras o zonas peatonales, hacerlo en sentido contrario, transportar a más de una persona en el vehículo o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas son prácticas que seguirán siendo objeto de control, no solo por su impacto en quien las realiza, sino también por el peligro que entrañan para el resto de usuarios de la vía pública.En paralelo, se refuerza el mensaje informativo ante los recientes cambios normativos. El jefe de la Policía Local, Francisco Gallego, ha recordado que la Ley 5/2025, de 24 de julio, introduce importantes novedades en materia de seguro de responsabilidad civil para los Vehículos de Movilidad Personal y los Vehículos Personales Ligeros.En este contexto, Gallego ha explicado que “a partir del 2 de enero será obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil para estos vehículos, definidos como de una sola plaza, propulsados exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima de entre 6 y 25 kilómetros por hora y un peso inferior a 25 kilos, con unos límites mínimos de cobertura destinados a proteger tanto a la persona conductora como a terceros”.La normativa, además, establece nuevas exigencias administrativas que conviene conocer. A partir de esa misma fecha, los vehículos de movilidad personal deberán contar con seguro obligatorio de responsabilidad civil, disponer de certificado de características técnicas y estar inscritos en la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su sede electrónica. Requisitos que buscan dotar de mayor seguridad jurídica y protección a todos los implicados en caso de incidente.De forma complementaria al trabajo en la calle, el Ayuntamiento de Montilla difundirá en redes sociales un vídeo informativo con los principales mensajes de la campaña, con la intención de ampliar su alcance y reforzar la concienciación ciudadana. Una iniciativa pensada para llegar también a quienes utilizan estos vehículos a diario y a quienes conviven con ellos como peatones.Desde el Consistorio se insiste en la importancia de mantener los vehículos al día, conocer la normativa y cumplirla como una forma de cuidarse uno mismo y de proteger al resto de usuarios de la vía pública. Y es que, más allá de controles o sanciones, la campaña apela a una idea sencilla pero esencial: la seguridad vial es una responsabilidad compartida que se construye, cada día, en las calles de Montilla.