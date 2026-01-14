Un informe constata que el 80% de la red viaria de Montilla se encuentra en buen estado

Montilla presenta una red viaria mayoritariamente en buen estado, pero arrastra un desafío pendiente en varios tramos secundarios que, con el paso del tiempo y el impacto de las inclemencias meteorológicas, se han convertido en motivo de preocupación para conductores e instituciones públicas.Así lo refleja un informe elaborado por la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) de la Diputación de Córdoba, que dibuja una fotografía detallada de los casi 69 kilómetros de carreteras que vertebran el término municipal de Montilla y que sitúa el foco en la necesidad de actuar en varios puntos antes de que el deterioro del firme sea más grave.Según los datos recopilados, Montilla cuenta con un total de 68,73 kilómetros de vías, de los cuales 54,45 kilómetros —el 79,23 por ciento— se encuentran técnicamente en “buen estado”. El resto, un 20,77 por ciento, presenta una calificación “regular”, sin que se haya detectado ningún tramo catalogado como “malo”, a pesar de la situación que registra desde hace décadas la carretera CO-4207, que conecta Montilla con Montalbán de Córdoba.La Diputación de Córdoba es la administración con mayor peso en la red viaria local. Las carreteras provinciales suman 29,77 kilómetros, lo que supone el 43,32 por ciento del total existente en Montilla. En ese sentido, el informe señala que 22,34 kilómetros de esta red se mantienen en buen estado, mientras que 7,43 kilómetros presentan un estado regular. Traducido a la práctica cotidiana, esto significa que casi una de cada cuatro carreteras provinciales del municipio requiere actuaciones de mantenimiento para evitar un deterioro mayor y garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico.Frente a esta realidad, las vías de titularidad estatal ofrecen una imagen mucho más sólida. La red del Estado, con 21,38 kilómetros que representan el 31,12 por ciento del total, alcanza un cien por cien de tramos en buen estado, sin incidencias reseñables.Por su parte, las carreteras autonómicas, dependientes de la Junta de Andalucía, suman 17,56 kilómetros. Aunque la conectividad general no se ve comprometida, el informe de Eprinsa advierte de que 6,84 kilómetros se encuentran en estado regular, una proporción elevada en relación con su longitud total.El diagnóstico global concluye que Montilla dispone de una red viaria robusta en sus ejes principales, pero acumula 14,27 kilómetros de carreteras en estado regular, concentrados sobre todo en la red provincial y autonómica. Dentro de ese mapa de luces y sombras, el informe identifica con claridad el principal punto negro de la red viaria montillana: la carretera CO-4207, que conecta Montilla con Montalbán de Córdoba.No se trata de una advertencia teórica. Hace apenas unos días, el temporal de lluvias que afectó a buena parte de Andalucía volvió a poner en evidencia la fragilidad de este trazado, quetras anegarse el tramo comprendido entre los kilómetros cuatro y seis, a la altura del pago de Malabrigo, por el desbordamiento del arroyo Salado.El corte, decretado a media mañana, dejó a numerosos conductores sin una de las conexiones más transitadas entre ambas localidades. Agua, barro y piedras convirtieron la calzada en un terreno impracticable, obligando a la Guardia Civil a acordonar la zona mientras los operarios de Mantenimiento de Carreteras trabajaban para restablecer la circulación.La cercanía del cauce, la escasa diferencia de cota y la sedimentación acumulada durante décadas explican que la vía colapse incluso con precipitaciones moderadas. Por ello, la Diputación de Córdobapara construir un nuevo puente metálico y elevar el trazado de la CO-4207 entre los puntos 5+406 y 5+434. El proyecto, cuya ejecución está prevista pero aún no se ha materializado, persigue un objetivo claro: aumentar la distancia entre la estructura y el nivel del arroyo Salado para evitar inundaciones recurrentes.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, definió esta intervención como una “reivindicación histórica”, mientras que los alcaldes de Montalbán y Montilla subrayaron su carácter estratégico, tanto para la movilidad diaria de los vecinos como para el tráfico vinculado a actividades económicas clave.A la espera de que esa actuación se convierta en realidad, el informe de Eprinsa y los últimos episodios de lluvia coinciden en el diagnóstico: la red viaria de Montilla funciona, pero necesita cuidados constantes y mayor inversión pública para que los puntos débiles no acaben marcando el paso de todo el sistema.