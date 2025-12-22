Varias patrullas vecinales vigilan La Toba tras los últimos robos en la barriada

Varias patrullas vecinales vigilan estos días la barriada de La Toba tras una sucesión de robos que ha alterado la calma habitual de esta zona residencial situada entre la antigua travesía de la carretera nacional N-331 y el polígono industrial Llanos de Jarata, en el principal acceso a Montilla desde Málaga.Según han detallado avarios vecinos afectados, los últimos asaltos se han producido en los dos últimos fines de semana del mes de diciembre y han tenido como objetivo principal chalés de la zona. En ese sentido, los afectados aseguran que tanto el sábado 13 de diciembre como el pasado viernes 19 se han registrado asaltos en varios chalés, una reiteración que ha generado inquietud entre las familias.En algunos de los inmuebles afectados, el botín sustraído ha sido "considerable", según las mismas fuentes. "De un par de ellos se han llevado un buen pellizco en dinero y joyas", relatan a este periódico varios residentes en La Toba, que detallan que los autores actúan "de forma selectiva" y "muy sigilosa", haciendo caso omiso, incluso, a la presencia de perros en varias de las propiedades asaltadas."Solo buscan dinero y joyas y, al parecer, acceden hasta las viviendas que van a asaltar caminando, es decir, sin ningún vehículo que pueda despertar sospechas entre el vecindario", comenta un residente en la zona, que trata de reconstruir un patrón común a partir de lo ocurrido., las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan desde primera hora del pasado sábado los asaltos sufridos en, al menos, dos despachos profesionales ubicados en la Avenida de Andalucía, así como en una vivienda de la Barriada de La Toba. Sin embargo, los últimos testimonios recabados por este periódico elevan a seis el total de chalés afectados en La Toba este pasado viernes, a los que se sumarían "dos o tres más" del sábado 13 de diciembre.Uno de los episodios que más impacto ha causado entre el vecindario tuvo lugar este viernes 19 de diciembre, a las 21.25 de la noche. A esa hora relativamente temprana, la cámara de videovigilancia de un chalé de La Toba captó a dos individuos accediendo al recinto. Las imágenes, a las que ha tenido acceso, muestran cómo los asaltantes penetran en el interior de la vivienda pese a los ladridos de un perro de grandes dimensiones.Ante esta situación, el vecindario ha decidido dar un paso al frente y coordinarse. “Los vecinos nos estamos organizando en patrullas vecinales dada la reincidencia y los días festivos que están por llegar”, afirman a este periódico, para subrayar a continuación que la iniciativa busca disuadir nuevos robos y reforzar la vigilancia informal en las calles durante las noches, "a tenor de la evidente falta de efectivos policiales", según denuncian.Aunque no han trascendido detalles sobre elni sobre el botín exacto en estos últimos casos, la coincidencia temporal y geográfica refuerza la preocupación vecinal en la barriada de La Toba, cuyos residentes reclaman a las autoridades "más medidas y más medios materiales y humanos" para proteger la tranquilidad de sus hogares y la seguridad de sus familias."En menos de una semana han accedido ilegalmente a una decena de viviendas en la zona de La Toba", asegura a este periódico otro de los afectados, quien sitúa en "al menos tres" los robos con fuerza que se han terminado consumando. Por ello, los residentes reclaman a las autoridades "una respuesta urgente" y un "refuerzo inmediato" de la seguridad."En esta barriada, la población se siente desbordada y vulnerable ante la oleada delictiva que sufrimos", añade este vecino, que reporta "varios robos en domicilios situados cerca del Camino de los Coches, además de numerosos intentos frustrados"."Estamos viviendo una situación gravísima: los delincuentes actúan con total impunidad en este barrio", denuncia uno de los afectados, quien recalca que este pasado viernes por la tarde "llegaron a violentar hasta cinco viviendas en pocas horas".Por ello, muchos residentes reconocen que ya no se atreven a ausentarse de sus casas por miedo a que sean saqueadas. Hablan de un escenario "sin precedentes", marcado por robos y allanamientos que, en algunos casos, han podido ser frustrados gracias a los sistemas de alarma de los que disponen los vecinos o a la resistencia de las cerraduras."Pedimos a las Administraciones que actúen, que incrementen los recursos policiales y que adopten soluciones a la altura de un problema que no se veía en, al menos, veinte años: no podemos seguir encerrados en casa, con temor constante”, subrayan los vecinos, toda vez que exigen "medidas extraordinarias" para "frenar esta escalada delictiva".Por ello, y "ante la falta de una respuesta institucional suficiente" que denuncian, los residentes han empezado a coordinarse entre sí para alertarse mutuamente, compartir información y avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si detectan movimientos sospechosos. "Aun así, somos conscientes de que nuestro esfuerzo solo será efectivo si se refuerza la vigilancia policial y se patrulla con mayor frecuencia en los puntos más conflictivos del barrio", sostienen.Por otro lado, los afectados tienen previsto solicitar una reunión con el Ayuntamiento de Montilla para reclamar un "plan integral de seguridad", ya que consideran que la situación es "insostenible". Además, han anunciado su intención de volver a exigir mejoras en una zona que carece de servicios esenciales, pese a que la mayoría de las viviendas se utilizan como residencias habituales.