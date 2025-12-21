Aureliano Sáinz | Homenajes

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: FRANCIS NEGRETE / AURELIANO SÁINZ

Hace días estuve leyendode Fernando Pessoa, pequeño libro editado en 1992, muchos años después de que el gran autor lisboeta falleciera en la ciudad que tanto amaba. Su lectura me devuelve a la última vez que estuve en la capital portuguesa, ocasión en la que, como turista que sube el barrio de Chiado, me siento en ese grupo escultórico, realizado en bronce, en el que se muestra al poeta sentado, con su mano izquierda sobre un libro, al tiempo que a su lado hay una silla, también en bronce, para que quien desee realizarse una fotografía pueda imaginar que acompaña al eminente escritor que, junto a Luís de Camoens, es uno de los pilares de las letras portuguesas.Brevemente, quisiera indicar que Lisboa, aparte de ser una ciudad muy bella, se encuentra llena de esculturas que recuerdan a personajes que, por distintas razones, han merecido ser rememorados. Todo esto queda plasmado en este libro que Pessoa tenía previsto publicar, y que fue descubierto en su documentación una vez que había fallecido.La referencia que acabo de realizar de Pessoa me vino a la mente cuando supe que a Antonio López Hidalgo se le había homenajeado en su ciudad natal con la creación de un premio que lleva su nombre, concedido por el Ayuntamiento de Montilla y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, a la mejor tesis doctoral sobre el mundo del periodismo entre los que aspiren a este galardón.Todo un acierto el modo de recordar a este amigo, pues las formas de homenajear a quienes han dejado huella a lo largo de sus vidas son muy diversas; y, en el caso de Antonio, excelente profesor, periodista y escritor, nada mejor que hacerlo con investigaciones que estén muy ligadas a su trabajo, ya que, como bien sabemos, fue catedrático en la Facultad de Comunicación de Sevilla, lo que le liga de manera especial a ese premio que lleva su nombre.Pero, tal como apunto, los tipos de reconocimientos por parte de los ayuntamientos son múltiples. Así, por ejemplo, cuando se desea hacerlo a quienes han nacido en la localidad o residiendo en ella durante años por haber destacado de modo relevante en alguna faceta, se les puede conceder el título de hijo predilecto o hijo adoptivo, según hayan nacido o no en el lugar en el que se les rinde el homenaje.Otros modos se llevan a cabo con la denominación de una calle, plaza o parque, tal como habitualmente acontece en distintas poblaciones de la geografía de nuestro país. También se suelen rotular con nombres edificios culturales, centros sanitarios, bibliotecas, facultades universitarias e, incluso, estaciones de tren o de autobuses.Uno reciente, con gran relevancia por su significado humano y político, corresponde a la aprobación por mayoría en el Ayuntamiento de Córdoba al poner el nombre de Julio Anguita a la estación de ferrocarril cordobesa. Como bien sabemos, Julio Anguita fue el primer alcalde de la democracia que tuvo la ciudad, en la que dejó una destacada impronta, hecho reconocido por una parte relevante de la población cordobesa.Sabemos que cuando es un personaje político al que se pretende dar un reconocimiento público se hace más difícil llegar a un acuerdo por discrepancias ideológicas. Sin embargo, hay figuras que generan un amplio consenso, como fue el caso de Antonio Carpio, antiguo alcalde de Montilla, que tuvo un enorme respaldo popular por la coherencia en sus principios y las cualidades que le acompañaron a lo largo de su vida. De ahí que el Centro Cultural lleve su nombre y, de este modo, se le recuerde.No es necesario que explique la sencillez y la calidad humana de Antonio Carpio, pues eran bien sabidas por todos los que lo conocieron, fuera durante su período como alcalde o al margen de su actividad política. Y como recuerdo de este gran amigo, traigo una de las fotografías que le realicé cuando le hice una entrevista para, revista extremeña de la que soy fundador junto al actual director de la misma.