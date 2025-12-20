Investigan varios asaltos cometidos esta pasada madrugada en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan desde primera hora de esta mañana los asaltos sufridos en, al menos, dos despachos profesionales ubicados en la Avenida de Andalucía, así como en una vivienda de la Barriada de La Toba, una zona residencial situada entre la antigua travesía de la carretera nacional N-331 y el polígono industrial Llanos de Jarata.Según han desvelado afuentes próximas a la investigación, los asaltos habrían tenido lugar esta pasada madrugada, en un despacho de abogados ubicado en la Avenida de Andalucía, en las inmediaciones del Centro de Salud, así como en una gestoría próxima. Por el momento no han trascendido más detalles sobre elque habrían empleado los autores de los hechos ni sobre el botín que, en su caso, habrían podido conseguir.De igual modo, las mismas fuentes aseguran que, también durante esta pasada madrugada, se ha registrado otro asalto en una vivienda ubicada en la Barriada de La Toba. Según las primeras informaciones, los ladrones aprovecharon que los moradores de la casa habían salido para visitar a unos familiares. En este caso, tampoco han trascendido más detalles sobre el alcance de este suceso.