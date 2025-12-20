La Coral Montillana celebra esta tarde su 45.º aniversario con un concierto de Navidad



La Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco ofrece esta tarde un concierto extraordinario de Navidad con motivo de su 45.º aniversario, una cita cargada de simbolismo que tendrá lugar a las 20:30 horas en la Parroquia de Santiago Apóstol y que se presenta como uno de los momentos musicales más esperados de la programación navideña.El recital propone un viaje sonoro de gran envergadura, con la interpretación íntegra delde Antonio Vivaldi, una de las obras más reconocibles del repertorio barroco, junto a una selección de villancicos que completarán una velada pensada para envolver al público en un ambiente de solemnidad y celebración.La Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco estará acompañada por la Orquesta de Cámara Ars Nova y contará con la participación de las solistas montillanas Cristina Guzmán y María del Carmen Portero, dos voces que aportarán un matiz especial a una propuesta ya de por sí ambiciosa.Desde el Ayuntamiento de Montilla, la concejala de Cultura, Soledad Raya, puso en valor la relevancia de esta efeméride para la ciudad y el significado que encierra un aniversario tan señalado. En ese sentido, afirmó que “presentar el concierto de Navidad de la Coral es una auténtica alegría y, este año, aún más por la celebración de su 45.º aniversario. Será un concierto especial en un espacio tan emblemático como la Parroquia de Santiago, cuya solemnidad acompaña a la obra”.La dimensión artística del concierto fue detallada por el director musical de la Coral, José María Luque, quien explicó que elde Vivaldi se “interpretará de manera completa, con sus doce movimientos y su característico contrapunto, lo que implica una importante exigencia técnica para la Coral”.Además, señaló que la orquesta estará integrada en un noventa por ciento por músicos montillanos, circunstancia que consideró un "motivo de orgullo" para la agrupación, toda vez que destacó la participación de las solistas Cristina Guzmán y María del Carmen Portero, cuya aportación calificó como "un refuerzo de gran calidad para el concierto".Más allá del resultado artístico, Luque quiso subrayar el esfuerzo sostenido que hay detrás de esta cita. Recordó que “muchas personas del grupo no tienen formación musical y han afrontado la preparación de la obra mediante un trabajo memorístico minucioso”, un proceso que definió como "admirable", dada la complejidad de la partitura.De igual modo, José María Luque expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Montilla por el “apoyo que presta de manera continuada” y que considera “fundamental para la consolidación de la Coral como una institución cultural en Montilla”.Por su parte, el presidente de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco, Manuel Sánchez Ruiz, transmitió la ilusión con la que la formación afronta este aniversario y explicó que los ensayos han sido constantes a lo largo del año. Sánchez aseguró que “el propósito del grupo es ofrecer a Montilla el mejor resultado posible tras un periodo de preparación intenso” y animó a la ciudadanía a asistir al concierto, ya que, en sus palabras, “vivir la música en directo es algo único y esta ocasión será muy especial para nosotros”.El presidente de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco aprovechó también para abrir las puertas de la formación a nuevas incorporaciones, especialmente voces masculinas, y se mostró convencido de que “quienes se animen a probar encontrarán una experiencia enriquecedora y muy gratificante”.El Ayuntamiento de Montilla invitó a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración del 45.º aniversario de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco, un concierto que se integra plenamente en la programación cultural navideña y que se perfila como una de las propuestas musicales más destacadas de estas fechas, pensada para disfrutar, emocionarse y celebrar juntos una larga trayectoria ligada a la vida cultural de la ciudad.