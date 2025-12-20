La Tahona del Castillo acoge hoy la entrega de los Premios Unicornio



FOTOGRAFÍA: CLAUDIO MANUEL CASTILLO HERRERO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

Montilla celebra hoy la entrega de los Premios Unicornio 2025 y la inauguración de una exposición fotográfica en la Tahona del Castillo de El Gran Capitán, dos actos que convierten la imagen en hilo conductor para mostrar la esencia patrimonial, cultural y vitivinícola de la ciudad a vecinos y visitantes, a las puertas de las fiestas navideñas.La cita, prevista para las 13.00 de la tarde de este sábado 20 de diciembre, supone el broche de oro al Concurso de Fotografía Turística "Unicornio 2025", una iniciativa impulsada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla con el objetivo de reforzar la proyección del municipio como destino turístico a través de la mirada creativa de los fotógrafos participantes. La convocatoria ha vuelto a despertar un notable interés, con más de un centenar de imágenes presentadas, muchas de ellas de gran calidad artística y narrativa.El jurado, integrado por tres profesionales del ámbito de la fotografía, ha tenido la tarea de seleccionar las obras ganadoras tras evaluar 66 imágenes correspondientes a la modalidad A y 56 a la modalidad B. Dos enfoques distintos pero complementarios que resumen buena parte del carácter de Montilla.Por un lado, la modalidad A, centrada en el patrimonio cultural y natural, las fiestas, las tradiciones y las actividades deportivas; por otro, la modalidad B, dedicada al mundo del vino, con escenas que recorren paisajes, vendimias, bodegas, lagares y la dimensión social que rodea a uno de los grandes símbolos identitarios del municipio.El Premio Unicornio 2025, dotado con 800 euros, ha recaído en la fotografía titulada “Un secreto guardado en tinaja”, obra del laureado fotógrafo cordobés Claudio Manuel Castillo Herrero, presentada en la modalidad B. Una imagen que, según se ha destacado desde el Área de Turismo, condensa la relación íntima entre Montilla y su cultura del vino, esa que se transmite de generación en generación y que forma parte del paisaje emocional de la ciudad.Junto a este reconocimiento principal, el certamen ha concedido otros seis premios de 200 euros. En la modalidad A, los galardones han sido para Pedro Estepa Gálvez, Jesús Hierro Laguna y Antonio Jesús Gallegos Rey, cuyas fotografías ofrecen distintas lecturas del patrimonio, la vida cotidiana y las tradiciones locales.En la modalidad B, los premiados han sido Rafael Borja Muñoz, Francisco Mejías Montaño y Francisco Javier Fernández Pedraza, todos ellos con trabajos que profundizan en la estética y la simbología del universo vitivinícola del marco Montilla-Moriles.Las fotografías ganadoras y finalistas podrán contemplarse desde hoy y hasta el próximo 25 de enero en la exposición que se inaugura en la Tahona del Castillo de El Gran Capitán. En total, serán 40 las imágenes expuestas, en un recorrido visual pensado para invitar a la pausa y a la contemplación, aprovechando el horario habitual de apertura de la Oficina de Turismo. Un espacio que se transforma así en escaparate de algunas de las mejores miradas sobre Montilla.Además, como refuerzo a la promoción visual de la ciudad durante estas fechas, las fotografías ganadoras también se exhibirán en distintas marquesinas publicitarias repartidas por puntos estratégicos del municipio. Una forma de llevar el concurso a la calle y de integrar estas imágenes en la vida diaria, convirtiendo rincones habituales en pequeñas ventanas al patrimonio, al paisaje y a la cultura del vino.Desde el Área de Turismo se ha querido agradecer la implicación de todas las personas participantes, así como la colaboración del jurado y de la Asociación Fotográfica de Montilla (AFOMO), cuya aportación ha resultado clave para el desarrollo y el éxito de esta edición.De igual modo, desde el Consistorio montillano se ha subrayado el "alto potencial de las obras seleccionadas como herramienta de promoción turística, capaz de despertar curiosidad y de invitar a descubrir Montilla desde una perspectiva cercana y auténtica".La invitación queda abierta para vecinos y visitantes, que hoy podrán asistir a la entrega de premios y, a partir de entonces, recorrer una exposición que no solo muestra fotografías, sino que cuenta historias. Historias de luz, de tierra, de vino y de memoria compartida, que consolidan el Concurso de Fotografía Turística "Unicornio 2025" como una pieza fundamental en la estrategia de difusión turística de Montilla.