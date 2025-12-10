UGT alerta de "presiones asistenciales" en el Hospital Comarcal de Montilla

nuevas plazas aprobadas en Consejo de Gobierno



El sector de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba reclamó ayer "mejoras urgentes" en el Hospital Comarcal de Montilla, durante el transcurso de una reunión con el director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro, ante quien denunciaron la "creciente presión asistencial" que soporta este centro en un momento marcado por la falta de especialistas y la reorganización derivada de sus obras de ampliación.La reunión, celebrada ayer y encabezada por la secretaria provincial de UGT SP, Mari Carmen Heredia, puso el foco en una preocupación que no deja de crecer en la Campiña Sur: la dificultad para mantener una actividad estable en áreas clave, especialmente Anestesia, Radiología y determinadas consultas externas.Según explicó la representante sindical, el Hospital Comarcal de Montilla arrastra desde hace meses la baja por incapacidad temporal de dos anestesistas, una circunstancia que, aunque puntual, está impactando en la programación quirúrgica y elevando la tensión de los equipos. A ello se suma una plaza de radiólogo sin cubrir, un puesto que sigue vacío por falta de profesionales disponibles en bolsa.Este escenario convive con un proceso de ampliación muy esperado por los vecinos de la comarca y por los propios profesionales. Heredia detalló que la puesta en uso de las nuevas dependencias del Hospital Comarcal de Montilla se prevé para el primer trimestre de 2026 y que casi toda la dotación está ya definida.No obstante, matizó que "no implicará una ampliación de la cartera de servicios del centro, sino una reorganización interna diseñada para que lo existente funcione mejor". Esa reorganización afectará especialmente a las Consultas Externas, donde se prevé habilitar un mínimo de dos consultas por especialidad y hasta tres en algunos casos, con el objetivo de evitar que los especialistas tengan que prolongar su actividad por la tarde por falta de espacio físico.La reunión entre UGT y la gerencia también abordó las listas de espera quirúrgica, un asunto que ha generado inquietud en todos los hospitales del Área Sanitaria Sur. En el caso de Montilla, las intervenciones más antiguas se están resolviendo mediante autoconcierto, lo que permite operar al paciente en cualquiera de los centros del área —Cabra, Puente Genil o el propio hospital de La Retamosa— para optimizar recursos y acelerar los tiempos. Aun así, Heredia advirtió que la falta de anestesistas en centros como el Hospital Infanta Margarita de Cabra —donde seis de los nueve profesionales tienen reducción de jornada— dificulta avanzar al ritmo deseado.Por otro lado, la secretaria provincial de UGT SP se detuvo en áreas especialmente delicadas. Señaló, por ejemplo, la preocupación sindical en torno a Dermatología, donde "las demoras prolongadas pueden convertir una consulta pendiente en un riesgo sanitario".También mencionó el cribado de colonoscopias, que mantiene una media de 35 días en las pruebas preventivas y un retraso de un año en las derivaciones ordinarias, priorizándose únicamente aquellas identificadas por los médicos de familia tras una primera valoración clínica.En contraste con este panorama complejo, la reunión celebrada hoy por la comisión de control y seguimiento de la bolsa única del Área Sur ha aportado un dato más esperanzador, ya que se ha confirmado, según UGT, la creación de 70 nuevas plazas de personal, aprobadas por el Consejo de Gobierno y destinadas a reforzar tanto la Atención Primaria como la actividad hospitalaria.El Hospital Comarcal de Montilla será uno de los centros más beneficiados: sumará cinco nuevos administrativos, cuatro celadores, cuatro enfermeras, además de nuevas plazas de Anatomía Patológica, Medicina Interna, Oftalmología y Fisioterapia. También se incorporarán cinco técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y nuevos perfiles técnicos en Informática, Anatomía Patológica, Laboratorio y Radiodiagnóstico.Este refuerzo llega en un momento decisivo para un hospital que, mientras se adapta a cambios estructurales, intenta preservar su capacidad asistencial en un entorno donde cada profesional cuenta. Mari Carmen Heredia calificó esta ampliación de plantilla como un “avance” que permitirá ofrecer mayor estabilidad laboral y mejorar la respuesta sanitaria en la comarca, aunque insistió en que el esfuerzo debe mantenerse para que la reorganización del Hospital Comarcal de Montilla no se quede sin los recursos humanos necesarios para sostenerla.