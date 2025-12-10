El IES Emilio Canalejo Olmeda gana la XXIX Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dado a conocer los ganadores de la XXIX Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares, correspondiente al curso 2024/2025. Este certamen, convocado junto con CajaSur fruto del importante convenio que suscriben anualmente las dos entidades, permite establecer estos premios y accésits a modo de reconocimiento para los periódicos y revistas participantes.El periódico escolar, del CEIP Aurelio Sánchez (Peñarroya-Pueblonuevo) y, del IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla), han obtenido el primer premio en las categorías respectivas de Infantil-Primaria y Resto de Centros. Ambos galardones están dotados con 1.010 euros cada uno.El jurado, bajo la presidencia del delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, acordó conceder, en la categoría Infantil y Primaria, un segundo premio de 900 euros al periódico escolar, del CEIP Manuel Cano Damián (Pozoblanco); y un tercer premio de 800 euros al periódico escolar, del CPR Iznájar Norte (Iznájar).Asimismo, acordó conceder, en la categoría Resto de Centros, un segundo premio de 900 euros al periódico escolar, del IES Grupo Cántico (Córdoba); y un tercer premio de 800 euros al periódico escolar, del IES Casiana Muñoz Turón (Córdoba).El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en su nombre y en el de los miembros del jurado, ha destacado “la calidad de los periódicos escolares participantes”, constatando cómo, año tras año, “aumenta el número de centros que participan en esta convocatoria”.Asimismo, ha insistido en la idea de “fomentar con estos premios la edición de periódicos escolares que recojan aspectos relevantes de la actividad educativa de los centros ya que estos periódicos son muy importantes en la transmisión de valores educativos”. Igualmente, ha elogiado “la valiosa y enriquecedora labor del profesorado en la confección de los mismo”. Por ello, todos los periódicos escolares no premiados recibirán un accésit de 155 euros cada uno.La próxima primavera, con motivo de la celebración del Día del Libro, se convocará a los centros premiados, así como a los que han obtenido accésit, para el acto cultural de entrega de premios, accésits y diplomas respectivos. Dicho acto contará con la presencia de Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación