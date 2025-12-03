Por un turismo que no deje a nadie atrás

Presentación de "Chequeando el Turismo Accesible" en la Asociación de la Prensa de Málaga.

Constatamos la necesidad y conveniencia de articular en cada municipio un servicio de acompañamiento para turistas con movilidad reducida que viajen solos/as con fórmulas de voluntariado.



Las administraciones locales y autonómicas deben hacer cumplir las normativas vigentes sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas en todos los alojamientos de uso turístico, especialmente en los pisos y apartamentos, hostales y albergues, casas rurales y nuevos tipos de uso compartido de viviendas.



Llamamos a los empresarios y promotores a incorporar a sus ofertas la accesibilidad universal y la inclusividad, haciendo compatible la rentabilidad con la comodidad de una clientela diversa en la que no haya exclusiones por limitaciones físicas o materiales.





Invitamos a la ciudadanía a que en sus reseñas y opiniones en las plataformas de reservas y en las redes sociales no se olviden de valorar la existencia o no de barreras de acceso o baños accesibles.



A los medios de comunicación les pedimos que a la hora de informar de nuevas ofertas y servicios turísticos lo hagan también de sus condiciones de accesibilidad y se hagan eco de las incidencias: cortes por obras, averías en estaciones de metro, que impiden temporalmente el acceso de personas con movilidad reducida.



A las asociaciones y organizaciones de mayores les invitamos a que colaboren y se sumen a las iniciativas que favorezcan un turismo accesible e inclusivo.



A las asociaciones de personas con discapacidad les pedimos que tengan en cuenta en sus reivindicaciones las relacionadas con el Turismo.



Al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) le solicitamos que en su programa anual de Turismo incluyan un cupo de plazas para personas con movilidad reducida.



Necesitamos que la juventud se comprometa en un abordaje intergeneracional del Turismo para lograr el objetivo de la accesibilidad universal con creatividad e innovación.



Lograr un Turismo Accesible debe ser un objetivo colectivo porque todos tarde o temprano vamos a tener nuestras capacidades físicas o intelectuales reducidas y a requerir facilidades de movilidad en nuestro desenvolvimiento cotidiano.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MÁLAGA

El turismo se ha desbordado y en su crecimiento está dejando atrás a muchas personas y sectores: los vecinos que se ven desplazados por la gentrificación de los centros urbanos, los pequeños comerciantes arrollados por las franquicias y los precios inasumibles de los alquileres…Entre esos sectores está el de las personas con movilidad reducida que sufren una hostelería atomizada con nuevos formatos en los que prima la rentabilidad sobre la comodidad de la clientela: mesas altas con taburetes, espacios congestionados y terrazas abarrotadas. Incluso el auge del turismo rural, más asequible y cercano, se olvida en demasiadas ocasiones de la accesibilidad con ofertas que no tienen en cuenta a las personas usuarias de sillas de ruedas,o andadores.En este contexto, dos profesionales andaluces jubilados —el jurista Carlos Carrasco Jiménez y el periodista, colaborador de— han puesto en marcha una iniciativa para sensibilizar a la ciudadanía sobre la accesibilidad en el turismo y los medios de transporte bajo el nombre deLa presentaron el pasado 19 de noviembre en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) en un coloquio en el que departieron y escucharon a Alfredo de Pablos, de la coordinadora Málaga Accesible; Emilio Díaz Berenguer, de Pasarela 55; Marienma Yagüe, del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR); Constanza Lucadamo, de la asociación Viejenials; Teresa Santos, vicepresidenta de la APM y presidenta de la demarcación malagueña del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA); o Cristina Alvarez, exdirectora de Canal 2 Andalucía, entre otros profesionales.Su propuesta pone el foco en las personas con movilidad reducida y las barreras arquitectónicas y de uso que dificultan la igualdad de condiciones a la hora del ocio y el turismo. Los datos aportados justifican la oportunidad del tema precisamente en la jornada de hoy, 3 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.Se estima que la población con algún tipo de discapacidad supera los mil millones de personas a nivel global. A esto se suma el envejecimiento de la población y las necesidades temporales (como una pierna rota o un carrito de bebé), lo que amplía enormemente el público potencial del turismo accesible.Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2020, en España hay 4,38 millones de personas con discapacidad —lo que representa el 9,3 por ciento de la población— y, en Andalucía, 750.000 personas con un similar porcentaje. Y, en ambos casos, con un reparto por sexos de un 60 por ciento de mujeres y un 40 por ciento de hombres.El proyecto, que cuenta con la colaboración de RENFE y del Grupo Social ONCE, ha elaborado un decálogo de recomendaciones para el fomento y promoción del Turismo Accesible:"No es una cuestión sectorial de una minoría de personas con discapacidad, es un problema universal porque todos llegamos a viejos, vamos a serlo durante más tiempo y, por lo tanto, vamos a sufrir una movilidad más difícil", resalta Ángel Fernández Millán, quien recuerda que "además, están las discapacidades temporales derivadas de accidentes o enfermedades, el cambio de los modelos de familia y el creciente número de personas solas que requieren de acompañamiento en sus viajes".Para estar al día de esta auditoría ciudadana sobre la accesibilidad del turismo y lo positivo y negativo que encuentran en sus desplazamientos por Andalucía se les puede seguiro en las cuentas con el nombre de “Chequeando el Turismo Accesible” en