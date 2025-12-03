Más de 200 escolares participan en una gymkhana por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado esta mañana la actividad, desarrollada en el complejo sociocultural Envidarte con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene lugar cada 3 de diciembre.La iniciativa, que ha reunido a más de doscientos escolares de cuarto curso de Primaria procedentes de los ocho centros educativos de la localidad, ha llenado el recinto municipal de actividades que han despertado la curiosidad de los más pequeños en torno a la diversidad.La jornada, impulsada por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla, junto a Futuro Singular Córdoba, la Asociación Montillana de Personas con Capacidades Diferentes (Amfimo) y el IES Emilio Canalejo Olmeda, ha ofrecido distintos ejercicios prácticos que han permitido a los escolares enfrentarse a situaciones cotidianas similares a las que afrontan personas con discapacidad física y sensorial. Y es que cada circuito, cada pequeño reto, les ha invitado a detenerse un momento, a cuestionarse cómo se mueven por su entorno y a pensar en las barreras que suelen pasar desapercibidas.Además, la gymkhana ha estado integrada por pruebas pensadas para fomentar la empatía, el respeto y la cooperación. En ese sentido, los grupos han rotado por dinámicas en las que era necesario coordinarse, escuchar y confiar en quienes guiaban la actividad.De igual modo, la suma de esfuerzos de las entidades organizadoras se ha hecho notar en cada estación del recorrido, donde las explicaciones eran claras y cercanas, buscando siempre que los escolares conectaran emocionalmente con lo que estaban viviendo.La participación de personas usuarias de la Unidad de Estancia Diurna de Terapia Ocupacional de Futuro Singular Córdoba ha aportado un valor añadido a la experiencia, ya que han ejercido como monitores de apoyo durante toda la mañana. También el Hospital de Montilla ha vuelto a respaldar esta propuesta, que año tras año se consolida como una herramienta de sensibilización para la comunidad educativa.El teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, ha destacado que “esta gymkhana es ya una cita imprescindible para seguir construyendo una Montilla inclusiva. Nuestro papel, como Ayuntamiento, es acompañar y facilitar el trabajo de los colectivos que lideran proyectos tan necesarios como este”.El responsable municipal ha añadido que “sensibilizar desde la infancia es clave. Que los niños y niñas puedan ponerse en la piel de una persona con discapacidad les ayuda a comprender, a empatizar y a identificar las barreras que aún existen en el día a día”. Por otro lado, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando con las entidades sociales para avanzar hacia una ciudad más amable, accesible y consciente de la diversidad”.A medida que avanzaba la jornada, era fácil percibir entre los grupos esa mezcla de sorpresa, reflexión y ganas de aprender que suele surgir cuando algo toca de cerca. En muchas miradas se intuía el descubrimiento de una nueva forma de entender la vida cotidiana, y en cada conversación, el germen de una ciudadanía más sensible y más consciente de lo que significa convivir con la diversidad. Así, con esta iniciativa, Montilla vuelve a recordar que la inclusión no es un concepto abstracto, sino una tarea colectiva que se construye paso a paso, actividad a actividad, y que encuentra en la infancia el mejor punto de partida.