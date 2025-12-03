Jornada de contrastes para el Club Baloncesto Montilla

AVATEL Montilla 69 -- 77 ADEBA

AVATEL Montilla: Ithaisa (3), Sole Ruiz (13), Marta García (3), Teresa Delgado, Nazaret (3), María Luque (3), María Lara (24), Laura Delgado, Isa Casado (2), Estefanía Parra, Juana López (10) y Carmen Castro (18).

ADEBA: Ballesteros (16), Ana Gavilán (3), Lucía Fuentes (9), Ana del Pino, Pineda (2), Sofía (2), Villar (14), Andrea del Río (12), Clara Cuadrado (5), Carmen Elena (10), Belén Prieto (2) y Serrano (2).

Parciales: 22-19; 14-19; 12-22; 21-17.

Baloncesto Alto Guadalquivir 70 -- 77 Come & Pizza Montilla

Baloncesto Alto Guadalquivir: Giraldo (16), Diallo, Jurado (9), Samu Moreno, Villa (6), Thiombane (5), Contreras (10), Carmona (16), Molero (2), Ignacio Serrano (4), Pedro (2) y Acisclo.

Come & Pizza Montilla: Dani Delgado (2), Omar Jiménez (4), Jorge Delgado (6), Miguel Bellido, Víctor Vega (9), Daniel Delgado (23), Salido, Javi Delgado (14), Samu Navarro, Rafa Sánchez (5), Álex Herrador y Edu Merino (14).

Parciales: 19-17; 20-18; 16-21; 15-21.



FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

Nueva cita para las primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla, cosechando una derrota el cuadro femenino, mientras, el plantel masculino obtuvo el triunfo. En lo que respecta al conjunto de Agus Leiva, las montillanas caían derrotadas por un ajustado 69-77 ante ADEBA, rival directo en la clasificación. Mientras, el equipo de David Gómez hizo los deberes y alcanzó un trabajado triunfo ante el Baloncesto Alto Guadalquivir, cosechando la segunda victoria consecutiva en este tramo liguero.Derrota que dificulta a las pupilas de Agus Leiva la pelea por la tercera plaza en la fase regular del campeonato. En un choque de más a menos, el cuadro vinícola acusó un mal tercer cuarto que le dejó prácticamente sin opciones de triunfo.El encuentro comenzó con muy buenas sensaciones para las montillanas, que firmaron un primer cuarto sólido (22-19), gracias a un ataque fluido y buen ritmo defensivo. El porcentaje de acierto desde la pintura, sumado a varias acciones desde la línea de triple, hicieron posible los buenos números del primer acto.El segundo período se tradujo en un cambio de dinámica. ADEBA se asentó sobre la pista, imponiendo su poderío físico y, poco a poco, fue sumando anotaciones a su marcador hasta alcanzar la victoria parcial por 14-19, lo que dejaba el partido totalmente abierto, al irse al descanso las cordobesas con tres puntos de ventaja en el electrónico.Tras el paso por vestuarios, el encuentro se declinó a favor de las visitantes. La producción ofensiva local fue decreciendo, fruto de una mayor intensidad defensiva en las capitalinas y los errores en la producción. De igual modo, el caudal en ataque creado desde el perímetro por parte de ADEBA hizo mella, alargando la distancia hasta el +13 al final del período.Con esta perspectiva se llegó al último cuarto, iniciándose una fase de imprecisiones en ambos lados que produjo una bajada en la anotación que no favoreció los intereses locales. Los puntos de la zona de tiro libre y varias acciones finalizadas con éxito desde el interior hicieron el resto para un cuadro visitante que manejó los tiempos del choque hasta los dos últimos minutos. En ese momento, un arreón local con un 11-0 de parcial, concedió a las vinícolas la posibilidad de acercarse al marcador, no siendo suficiente.Victoria para los de David Gómez en una pugna con varias fases, siendo superior los montillanos en la recta final a pesar de un complicado inicio de partido. La contienda se inició con un Alto Guadalquivir inspirado desde el perímetro, debiendo contrarrestar el cuadro visitante con la aportación de su juego interior. Como consecuencia de ello, el primer acto finalizó con un ajustado 19-17.En el segundo acto, los errores en la finalización de los ataques perjudicaron a un Come & Pizza Montilla que vio cómo su rival se escapaba hasta los diez puntos de diferencia (32-22), a falta de tres minutos y medio para el final. Por suerte para los intereses vinícolas, varias acciones en la pintura junto a los óptimos porcentajes en el tiro libre apaciguaron el vendaval hasta una diferencia de tan solo cuatro puntos al descanso.Tras el paso por vestuarios, el ritmo de partido subió. En el intercambio de golpes salió vencedor el plantel visitante, que mantuvo su acierto desde la línea de tiro libre y la zona, mejoró sus números en el triple y, como consecuencia de ello, se marchó al cuarto definitivo con un punto de ventaja en el electrónico.Llegados al último período, la igualdad se mantuvo en el primer tramo, siendo las anotaciones muy parejas en ambos aros. A cuatro minutos y medio de la finalización de la contienda, el 68-68 reflejado en el marcador hacía prever un final lleno de emociones. Sin embargo, los montillanos daban un paso al frente y, con un parcial de 0-7 y la evolución en defensa, hacían posible el ansiado triunfo.