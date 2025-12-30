Pagos electrónicos en España: un aumento del 41% en 2025

En pleno proceso de digitalización social, la Agencia Tributaria ha impulsado un sistema informático de facturación electrónica conocido como VERI*FACTU. La entrada en vigor de la normativa legal que obliga a la instalación de softwares que emitan facturas exclusivamente digitales y a distancia se ha pospuesto hasta 2027.
Esta prórroga se produce en un momento en el que los métodos de pago sin efectivo se imponen. Según el último Observatorio de Pagos y Recibos Cashless de SumUp, dos de cada tres tickets son digitales. Esto evidencia que las transacciones económicas en la población española están cambiando. Parece, por tanto, que la prórroga del sistema VERI*FACTU es sólo un retraso temporal que más pronto que tarde se impondrá.
Sin duda, uno de los factores que han contribuido a ello ha sido la digitalización del e-commerce. El INE estima que casi un 70 % de las empresas con más de 10 empleados venden y compran online; un dato que, de algún modo, respaldan los resultados del informe de SumUp: 9 de cada 10 comerciantes están acostumbrados a emitir sus recibos en formato electrónico.
Ahora bien, ¿cuál es la situación en Andalucía? ¿El ticket electrónico es igual de popular en todos los sectores o todavía hay algunos que se resisten?
Independientemente del punto del mapa donde nos encontremos, una cosa está clara: los pagos electrónicos son ahora más comunes que nunca. En apenas un año, su popularidad ha crecido un 41 % a nivel nacional. No obstante, hay algunas regiones y unos cuantos sectores profesionales donde el incremento se nota en mayor medida.
De las quince ciudades más cashless, cuatro son andaluzas, lo que supone casi un tercio del total. Con un crecimiento del 105 % en los pagos sin efectivo, se alza al frente Jaén. Le siguen, por orden decreciente, Almería (79 %), Málaga (61 %) y Sevilla (55 %). Así pues, Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con la segunda ciudad española más cashless (la primera es Ávila, en Castilla y León).
En cualquier caso, independientemente del punto del mapa donde nos encontremos, el correo electrónico continúa siendo el medio de comunicación más frecuente para hacer llegar los tickets digitales al consumidor.
A este respecto, el Observatorio de Pagos y Recibos Cashless de SumUp señala que el 95 % de las clínicas y el 91 % de los taxis ya envían sus recibos digitales por e-mail.
Como muy bien refiere Valerio Corsetti, «En España, los pagos digitales están acelerándose de forma consistente […] El crecimiento se extiende a negocios muy heterogéneos». Sin embargo, no todos los sectores han abrazado la emisión de recibos en formato electrónico con el mismo fervor. En este punto, conviene distinguir entre dos conceptos: el cashless y el ticket electrónico.
Aunque los sistemas de pago sin efectivo han aumentado considerablemente, la preferencia por el ticket impreso aún predomina en:
En todos estos casos anteriores, aunque el cashless también está presente, la prevalencia del ticket en formato papel se sitúa por encima del 80 %. Sorpresivamente, en las panaderías —que habitualmente asociamos con compras de menor importe, cuyos recibos bien podrían enviarse por e-mail—, el 96 % de los tickets se imprimen. Dicho porcentaje roza el cenit en las gasolineras, donde el recibo impreso representa el 99 % del total.
En contraposición, están el sector turístico, los comercios minoristas y los bares, que emiten menos de un 45 % de sus tickets en papel.
Puesto que los métodos cashless han ganado popularidad, igual que también lo está haciendo el ticket en formato electrónico, la Agencia Tributaria pretende implementar el sistema VERI*FACTU en 2027.
El objetivo es que la fiscalización sea tan electrónica como los pagos y los tickets digitales, que son ya habituales en «ciudades costeras como A Coruña y Almería, […], pero también [en] localidades del interior como Ávila y Zamora». Al menos, es lo que apunta el jefe de ventas de SumUp en España.
Adiós al papel: el recibo de compra se envía por e-mail
Según SumUp y su informe de 2025, algunos negocios escapan a la digitalización
Los tickets electrónicos y la Agencia Tributaria
