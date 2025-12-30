La colaboración institucional permite renovar el acceso a La Vereda del Cerro Macho



El Ayuntamiento de Montilla ha culminado, con el respaldo económico de la Diputación de Córdoba, una actuación clave de mejora viaria en La Vereda del Cerro Macho, un núcleo de población situado en la Sierra de Montilla en el que residen unos doscientos vecinos durante todo el año, aunque en los meses estivales suele experimentar un incremento de población.La actuación ha permitido acometer la repavimentación integral de casi tres kilómetros del vial que discurre por La Vereda del Cerro Macho hasta el lagar de Maillo, resolviendo un problema histórico de deterioro del firme que dificultaba el tránsito diario por esta zona. Con un presupuesto de algo más de 132.000 euros, la obra da continuidad a, donde ya se habían invertido aproximadamente 66.000 euros.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha puesto de relieve que esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración institucional y a la financiación íntegra de la Diputación de Córdoba, canalizada a través del Plan de Aldeas, dado que el Consistorio no ostenta competencia directa sobre esta vía.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que “se trata de una actuación muy demandada, ya que el firme se encontraba en muy mal estado, y viene a reforzar el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los núcleos diseminados y los accesos rurales del municipio”. En ese sentido, el primer edil puso el acento en la importancia de este camino, utilizado a diario tanto por residentes como por personas que acceden a explotaciones agrícolas y espacios de ocio del entorno.Además de la mejora del pavimento, la intervención ha incorporado trabajos complementarios que resultan menos visibles, pero esenciales para la durabilidad de la obra. Rafael Llamas destacó el trabajo desarrollado por los servicios técnicos municipales en la adecuación de cunetas y drenajes transversales, señalando que “lo que ha permitido que la obra haya quedado en unas condiciones óptimas”.Durante el balance de la actuación, el alcalde de Montilla quiso agradecer de forma expresa la implicación de la Diputación de Córdoba y el papel desempeñado por su vicepresidente primero, Andrés Lorite, así como el trabajo coordinado de los equipos técnicos de ambas instituciones. En ese sentido, Rafael Llamas manifestó que se trata de “una cooperación que está dando muy buenos resultados para Montilla”.Aprovechando el contexto de esta actuación ya finalizada en La Vereda de Cerro Macho, el Ayuntamiento de Montilla trasladó formalmente a la Diputación la necesidad de mejorar el camino de El Término, una vía de comunicación estratégica que conecta el término municipal de Montilla con el de Cabra y que soporta un elevado tránsito diario. La iniciativa responde a reiteradas demandas vecinales relacionadas con la seguridad vial y la movilidad, especialmente en un trazado compartido que registra muchos desplazamientos agrícolas.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba señaló la disposición de la institución provincial a estudiar esta propuesta y avanzar hacia un marco estable de colaboración. En ese contexto, explicó que “hablamos de una vía compartida entre Montilla y Cabra, por lo que será necesario un acuerdo técnico y económico que permita dar una solución definitiva a una infraestructura clave para la movilidad y la seguridad vial”.Desde el Ayuntamiento de Montilla se valora de forma muy positiva este compromiso inicial de la Diputación, al entender que "refuerza la estrategia municipal de seguir impulsando mejoras en los accesos y caminos del término, especialmente en aquellos que conectan con municipios vecinos".