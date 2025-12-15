Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
Administrativo/-a contable (Córdoba)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa contable para incorporarse al departamento administrativo de un pequeño grupo de empresas en crecimiento en Córdoba. La persona seleccionada desarrollará tareas de gestión contable diaria, con registro de facturas, asientos contables, conciliaciones bancarias y control de cobros y pagos, además de apoyo en cierres mensuales y anuales, elaboración y seguimiento de presupuestos, análisis de costes y coordinación con la asesoría externa para la presentación de impuestos. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, a jornada parcial de 28 horas semanales, con horario a concretar y salario de 1.000 euros al mes, en sustitución por maternidad, con posibilidad de incorporación indefinida. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/12/2025
Enfermero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de diplomado o diplomada en Enfermería para la realización de las funciones propias de la categoría, conforme a lo establecido en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, en Córdoba. La oferta corresponde a un contrato laboral temporal, con una duración estimada de 20 días, a jornada completa y con horario en turnos. El salario bruto mensual asciende a 2.500 euros, sin pagas extras prorrateadas. La ocupación se encuadra en el ámbito de la enfermería de cuidados generales y está dirigida a profesionales con titulación oficial en Diplomatura o Grado en Enfermería, en el marco de una oferta pública. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/12/2025
Enfermeros para residencia de mayores (Córdoba)Se ofertan dos puestos de enfermero para una residencia de mayores en Córdoba. Las personas seleccionadas se encargarán de la atención sanitaria a los residentes, con funciones que incluyen la realización de curas, el reparto y control de la medicación y el pase de consulta junto al médico asignado. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 180 días, a jornada completa y con horario de mañana o de tarde. El salario bruto mensual es de 1.640 euros, sin pagas extras prorrateadas. La oferta está dirigida a profesionales con Grado o Diplomatura en Enfermería y se encuadra en el ámbito de los cuidados generales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/12/2025
Técnicos de Compras (Puente Genil)Se ofertan tres puestos de técnico superior de compras internacionales, con especialización en mercados asiáticos, para personas con discapacidad reconocida del 33 por ciento, en Puente Genil. Las funciones incluyen la gestión integral del ciclo de compra de componentes electrónicos y materias primas, la negociación de acuerdos con proveedores estratégicos de Asia-Pacífico, especialmente de China e India, y la supervisión de la logística internacional, con control aduanero e Incoterms. También se realizarán informes de análisis de mercados, benchmarking de precios y optimización de costes. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, con salario bruto mensual de 2.500 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
Ayudante de jardinería (Montilla)Se oferta un puesto de ayudante de jardinería para trabajos de mantenimiento de zonas verdes en Montilla. Las funciones incluyen desbrozar, podar setos, recoger restos de poda, cortar césped y realizar tratamientos fitosanitarios. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada parcial, con modalidad de jornada diaria de siete horas, en horario de 8.00 a 15.00. El salario bruto mensual es de 1.230 euros, con pagas extras prorrateadas. La ocupación se encuadra en el ámbito de la jardinería general y requiere carné para el uso de productos fitosanitarios de nivel cualificado, así como permiso de conducir tipo B. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
Enfermero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para centro de día de mayores en Priego de Córdoba. La persona seleccionada desarrollará las funciones propias de la categoría en este tipo de recurso asistencial, prestando atención sanitaria a las personas usuarias conforme a sus necesidades. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada parcial de mañana, con una jornada semanal de 25 horas y horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas. El salario bruto mensual asciende a 1.530 euros, sin pagas extras prorrateadas. La oferta se dirige a profesionales con Diplomatura o Grado en Enfermería, dentro del ámbito de los cuidados generales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
Montador/-a de muebles (La Carlota)Se oferta un puesto de montador o montadora de muebles para trabajos de montaje de mobiliario en general en La Carlota. Las funciones incluyen el montaje de muebles de baño, instalación de iluminación y colocación de elementos decorativos como cuadros y espejos, valorándose de manera especial la experiencia previa en este tipo de tareas. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 180 días, a jornada completa, con horario de 7:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. La ocupación se encuadra en el ámbito del montaje de muebles de madera o similares. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
Terapeuta ocupacional (Lucena)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para una residencia de mayores en Lucena. La persona seleccionada realizará las funciones propias de la ocupación, según el convenio vigente, contribuyendo al bienestar y la rehabilitación de los residentes. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración aproximada de 90 días, a jornada completa y con horario de mañanas y tardes. El salario bruto mensual asciende a 1.440 euros, sin pagas extras incluidas. La incorporación se estima de manera inmediata y el puesto requiere formación en terapia y rehabilitación, encuadrándose en el ámbito de los profesionales especializados en terapias ocupacionales y atención geriátrica. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/12/2025
Chófer asistencia en carretera (Baena)Se ofertan dos puestos de chófer de asistencia en carretera para realizar el traslado de vehículos accidentados o averiados en Baena. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa y un horario de ocho horas diarias, con un salario de 1.550 euros mensuales y pagas extras prorrateadas. La ocupación corresponde al perfil de conductor de camión en general, siendo imprescindible contar con el permiso C, la tarjeta de conductor para tacógrafo digital y el CAP. Se valorará experiencia previa como conductor de camión. Se requiere mínimo la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. La incorporación prevista para el 22 de diciembre. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/12/2025
Operario/-a de limpieza (Córdoba)Vistalia Integración S.L. oferta un puesto de operario de limpieza y mantenimiento para apartamentos vacacionales en Córdoba. El contrato es laboral indefinido, con jornada completa y horario intensivo, dentro de una planificación semanal de 37,5 horas repartidas en cinco días de trabajo y dos de descanso entre lunes y sábado. El salario asciende a 1.400 euros mensuales, con pagas extras prorrateadas. La persona candidata debe contar con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las tareas incluyen limpieza, gestión de ropa de hogar, mantenimiento básico, apoyo en cocina y atención puntual al huésped. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/12/2025
Enfermero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Córdoba para desarrollar las funciones propias del puesto de enfermería en el ámbito de los cuidados generales. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con turnos rotatorios y un salario bruto mensual de 1.829 euros, incluyendo pagas extraordinarias prorrateadas. El puesto exige estar en posesión de la Diplomatura o el Grado en Enfermería, sin que se establezcan otros requisitos adicionales. Las tareas se centrarán en la atención y seguimiento de pacientes, de acuerdo con las responsabilidades habituales asignadas a profesionales de esta categoría. La incorporación está prevista en la fecha indicada por la oferta. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
Peluquera (Córdoba)Se oferta un puesto de peluquera en Córdoba para realizar todo tipo de labores de peluquería. La oferta establece un contrato laboral temporal con una duración aproximada de 60 días y jornada parcial de 18 horas semanales. El horario fijado comprende martes y miércoles de 15.30 a 18.00, jueves y viernes de 15.30 a 20.00 y sábados de 9.00 a 13.00. El salario bruto mensual asciende a 669 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación y contar con el título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. Las tareas abarcan todas las funciones propias del sector. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/12/2025
Integrador/-a social (Baena)Se oferta un puesto de integrador o integradora social en Baena para desarrollar las funciones propias del puesto, centradas en la ejecución del programa Enredados. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada parcial, bajo la modalidad de jornada semanal de 28 horas. El horario será de mañana o tarde y la retribución asciende a 900 euros mensuales, sin pagas extraordinarias prorrateadas. La vacante corresponde a la ocupación de técnicos en integración social y exige como requisito mínimo la titulación de Técnico Superior en Integración Social. El puesto incluye las tareas habituales asociadas a este perfil profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/12/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
