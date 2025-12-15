Montilla se vuelca con el ajedrez juvenil en el III Torneo Sub-20 de Navidad



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El ajedrez volvió a convertir Montilla en punto de encuentro para jóvenes promesas durante la celebración, este pasado sábado, en las instalaciones de la, del, una cita que reunió a 58 ajedrecistas y que transformó la mañana en una sucesión de partidas intensas, aprendizaje compartido y un ambiente cercano que ya es seña de identidad de este evento.La jornada arrancó a primera hora con la recepción de los participantes y con una propuesta tan especial como ilusionante: una simultánea frente al Maestro Luis Fernández Siles, conocido popularmente como. Veintidós chicos y chicas se sentaron frente a él para medir sus ideas y nervios ante uno de los grandes divulgadores del ajedrez nacional, una experiencia que muchos vivieron como un pequeño regalo adelantado de Navidad. Y en ese mismo tramo inicial, cinco jugadores de distintos clubes de la provincia aceptaron el reto añadido de disputar partidas rápidas de dos minutos.A las 12.00 del mediodía comenzó el torneo oficial, dirigido por el árbitro Juan Carlos Ariza, con un formato ágil que mantuvo la tensión hasta el último movimiento. Los 58 participantes, distribuidos por categorías, afrontaron seis rondas con un ritmo de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada, un sistema que obliga a pensar rápido sin renunciar a la estrategia. Sobre los tableros se vio concentración, respeto y ese silencio tan característico que solo se rompe cuando cae una pieza decisiva.En la clasificación general, el triunfo fue para Álex Herrera Pedroso, que se mostró sólido de principio a fin y se alzó con la primera posición. El segundo puesto lo ocupó Bruno Meléndez Melo, mientras que Jorge Carrillo Haro completó el podio tras una actuación muy regular. A las puertas de las medallas finalizaron Javier Martín Sánchez, en cuarta posición, y Hugo Giráldez Requena, quinto, ambos con partidas muy disputadas.El torneo permitió, además, reconocer el talento emergente en las distintas categorías de edad. En Sub-8, el primer puesto fue para Adrián Gallego Lara, seguido de Diego Merino Ferrer y Juan José Vaquero Gálvez. En Sub-10, Damián López Rebelles se impuso por delante de Agustín Moreno Muñoz y Fernando Albornoz Espejo.La categoría Sub-12 dejó como vencedor a Javier Llamas Rodríguez, con Jacobo Llamas Fernández en segunda posición y Marco Olmo Criado en tercera. En Sub-14, Óscar Barrios del Pozo lideró la clasificación, acompañado en el podio por Javier Merino Ferrer y Rafael Muñoz Sánchez. Por su parte, en Sub-16, el triunfo fue para Antonio Carmona Gómez, con Daniel García Sicilia como segundo clasificado y Darío Sánchez Tenllado en tercera posición.La categoría Femenina volvió a evidenciar el buen momento del ajedrez entre las jóvenes jugadoras, con Daniela Barrios del Pozo en lo más alto, seguida de María Cantos Ruiz y Luz María Gómez Heredia. De igual modo, la categoría Local sirvió para reconocer el trabajo de los ajedrecistas del municipio, con Daniel Estepa Ibarz como primer clasificado, Adrián Entrena Baena en segunda posición y Yago Santiago Espinar cerrando el podio.Más allá de los premios económicos y los trofeos, el torneo dejó una sensación compartida de satisfacción. Desde el Club Deportivo Salesianos Montilla se agradeció la colaboración de la Delegación Cordobesa de Ajedrez por el préstamo del material y, de manera especial, el apoyo de la Cooperativa Agrícola La Unión, que volvió a ceder su salón de actos para hacer posible el desarrollo del evento en un entorno cómodo y acogedor.Y es que este III Torneo Sub-20 de Navidad confirmó, una vez más, que el ajedrez es mucho más que un juego. Es una escuela de valores, un espacio de convivencia y una experiencia que suma confianza y aprendizaje en cada partida. Una jornada para recordar y, sobre todo, para seguir fomentando el ajedrez entre los más jóvenes en Montilla.