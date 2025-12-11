El ajedrez joven vuelve a Montilla con la tercera edición del Torneo Sub-20 de Navidad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla organizará este sábado 13 de diciembre el III Torneo de Ajedrez Sub-20 de Navidad en el Colegio Salesiano "San Francisco Solano", una cita que pretende convertirse, un año más, en un punto de encuentro para jóvenes jugadores que disfrutan del tablero tanto como del ambiente festivo que acompaña estas fechas.El evento, impulsado por el propio Club Deportivo Salesianos Montilla en colaboración con la Delegación Cordobesa de Ajedrez, se celebrará a lo largo de la mañana y el mediodía, dando comienzo a las 9.30 horas con la recepción de los participantes y las actividades previas.En ese tramo inicial, que se prolongará hasta las 12.00 del mediodía, se contará con un invitado muy especial: el Maestro Luisón, conocido comentarista y creador de contenido educativo, cuya presencia añade un atractivo extra para los jugadores más jóvenes, que suelen seguir sus explicaciones y partidas con auténtica fascinación.A partir del mediodía arrancará el torneo propiamente dicho. Se disputarán seis rondas con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada, un formato ágil que favorece partidas dinámicas y que, además, concentra la emoción en cada movimiento. Las rondas se desarrollarán entre las 12.00 y las 15.00 de la tarde, en un ambiente competitivo pero también festivo, muy en la línea de esta tradicional cita navideña.El torneo otorgará premios económicos a los cinco primeros clasificados: 70 euros para el campeón; 50 para el segundo; 35 euros para el tercero; 25 para el cuarto y 20 euros para el quinto. Además, se entregarán trofeos a los tres mejores jugadores de distintas categorías de edad: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16, así como a la categoría Femenina y a la categoría Local, que reconoce el desempeño de los jugadores del municipio. La competición será válida para ELO FADA y estará arbitrada por Juan Carlos Ariza.Las inscripciones, que continúan abiertas, cuentan con diferentes tarifas según el perfil del participante: 5,00 euros para los socios del Club Deportivo Salesianos Montilla; 10,00 euros para jugadores federados y 12,00 euros para no federados. Por otro lado, la organización ha previsto un servicio de barra con desayuno y comida para facilitar la estancia de jugadores y acompañantes, un detalle que siempre contribuye a crear un clima cercano y distendido.De este modo, Montilla volverá a vivir una jornada dedicada al ajedrez juvenil, un deporte capaz de reunir concentración, compañerismo y espíritu competitivo en un mismo espacio. Y es que, más allá de los premios, el torneo se ha consolidado como una experiencia compartida que muchos jóvenes esperan cada diciembre con verdadera emoción.