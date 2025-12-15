Formación en ciberseguridad para empresas: así es el convenio entre Diputación y Guardia Civil

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba y la Fundación de la Guardia Civil han suscrito un convenio que facilitará la implementación de un programa de formación en ciberseguridad que “está especialmente dirigido al sector empresarial de la provincia, en un momento en el que la seguridad en las operaciones a través de internet es una cuestión fundamental”.Así lo comentó el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, en relación con un convenio que fue suscrito junto al general de brigada y presidente de la Fundación de la Guardia Civil, Francisco López, en un acto en el que estuvieron acompañados por el delegado de Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín; Emilio Muñoz, teniente coronel de la Comandancia de Córdoba, y el montillano José Manuel Gómez Fernández, suboficial mayor de la Guardia Civil.Fuentes insistió en que, gracias a este convenio, “se desarrollarán las acciones formativas necesarias en cada municipio, lo que supondrá un mínimo de cincuenta y un máximo de cien cursos a lo largo de la vigencia de este acuerdo, que está previsto para su desarrollo en diez meses”.“En una sociedad cada vez más volcada hacia la actividad digital, los problemas en ciberseguridad empiezan a afectar a todas las esferas y sectores sociales de nuestros municipios, por lo que las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad debemos trabajar de forma conjunta y hacer un esfuerzo por acercar a la ciudadanía la formación y la información necesaria que les permita protegerse frente a las nuevas formas de la delincuencia digital”, remarcó Fuentes.En este contexto, añadió, “es clave trabajar para implantar la cultura de la ciberseguridad en el conjunto de la provincia de Córdoba para prevenir los delitos en el ámbito de internet y en especial en el sector empresarial, en el que en los últimos años se ha impulsado la actividad económica a través de las operaciones en internet”.El máximo responsable de la Diputación destacó que “esta actividad da continuidad a las acciones que ya se llevaron a cabo con gran éxito en las anualidades de 2023 y 2024, en las que se realizaron un total de 164 acciones formativas que contaron con una participación de más de 5.400 personas, si bien en estos casos los colectivos destinatarios fueron el voluntariado de Protección Civil y centros escolares”.Una iniciativa de interés social sobre la que Fuentes afirmó que “posibilitará la configuración de un modelo de sociedad más justo y equitativo al posibilitar el acceso a una formación especializada y práctica centrada en la ciberseguridad cuyo destinatario son personas de empresas públicas y privadas, asociaciones de empresarios, pymes y autónomos, lo que redundará positivamente en la protección de datos de carácter personal y en la seguridad ciudadana en general”.El programa formativo se prolongará hasta finales de octubre de 2026 y, si bien estará especialmente dirigido a personas vinculadas al sector empresarial, la programación está abierta a que se pueda llegar a otros colectivos en el caso de que se detecte esa necesidad durante el periodo de vigencia del convenio.