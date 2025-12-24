Montilla refuerza su Policía Local con dos agentes en comisión de servicios



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha reforzado la plantilla de su Policía Local con la incorporación de dos nuevos agentes en comisión de servicios, una fórmula administrativa que permite sumar efectivos de manera inmediata y temporal para responder a necesidades concretas del municipio en un momento de especial actividad.El anuncio se realizó durante el acto de toma de posesión de los nuevos agentes, en el que se explicó que "esta medida busca mejorar la capacidad operativa del cuerpo policial y garantizar un servicio público de seguridad eficaz, cercano y adaptado a las demandas actuales de la ciudad". Y es que, como detallaron desde el Consistorio, Montilla vive estos días un periodo de mayor movimiento en las calles, con más actividad social y una afluencia de personas que exige una presencia policial reforzada.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que "el refuerzo de la Policía Local es una prioridad para este equipo de gobierno, porque hablamos de un servicio esencial que incide directamente en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía".En ese sentido, el primer edil señaló que “la llegada de estos dos agentes supone un apoyo importante para la plantilla actual, permitiendo una mejor organización de los turnos y una mayor presencia policial en las calles, algo fundamental para dar respuesta a las demandas de la población”.La incorporación de los dos agentes se produce en comisión de servicios, una figura habitual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permite a los policías desempeñar su labor en un destino distinto al suyo de origen de forma temporal y extraordinaria.No se trata de un traslado definitivo, sino de una adscripción con fecha de caducidad, que generalmente se extiende durante un año y puede prorrogarse por otro más. Durante ese tiempo, los agentes mantienen la titularidad de su plaza original, de modo que, una vez finalizada la comisión, regresan a su puesto de procedencia si no se produce una renovación o la consolidación de una plaza fija.Esta herramienta administrativa se utiliza, sobre todo, para cubrir necesidades urgentes de personal o para atender situaciones concretas, ya sea por carencias temporales en la plantilla de destino o por motivos personales de los propios agentes. En el ámbito económico y profesional, los policías pasan a percibir sus retribuciones con cargo al presupuesto del ayuntamiento de acogida, sin perder derechos como la antigüedad vinculada a su plaza de origen.Durante su intervención, Rafael Llamas también puso en valor la actitud con la que los nuevos efectivos se han sumado al servicio municipal. El alcalde manifestó “el compromiso y la profesionalidad con la que estos dos agentes se han incorporado desde el primer momento a sus puestos de trabajo”, y destacó que “su disposición y actitud refuerzan el modelo de Policía Local que defendemos desde el Ayuntamiento”, un modelo “cercano, comprometido y al servicio de Montilla”.Desde el Consistorio se subrayó, además, que esta incorporación no es un hecho aislado, sino que forma parte de una línea de trabajo continuada orientada a la mejora progresiva de los recursos humanos y materiales de la Policía Local. El objetivo, según se expuso, es consolidar un cuerpo preparado para afrontar los retos actuales y futuros en materia de seguridad ciudadana, con capacidad de respuesta y presencia en la calle.Según ha podido saber, las dos nuevas incorporaciones contribuirán a cubrir una jubilación que tuvo lugar el pasado mes de septiembre y la reciente solicitud de una excedencia, circunstancias que habían reducido el número de efectivos disponibles. Con esta medida, el Ayuntamiento gana margen de maniobra y refuerza un servicio esencial para el día a día de la ciudad.