La Navidad, un espejo emocional que invita a cerrar heridas y abrir nuevos comienzos

Autocuidado emocional

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

La Navidad y el final del año no son sólo fechas señaladas en el calendario. Representan un cambio de ciclo vital que, desde el punto de vista psicológico, nos invita inevitablemente a mirar atrás y a proyectarnos hacia el futuro. Un ejercicio que, aunque natural, puede activar emociones y mecanismos internos que habían permanecido en silencio durante el resto del año.Así lo ha explicado el doctor, jefe deldely del, quien ha señalado que “en estas fechas se intensifican procesos de autoevaluación personal que, en muchas ocasiones, desembocan en emociones como la frustración, especialmente cuando nos juzgamos por no haber alcanzado los objetivos que nos marcamos o nos exigimos una versión idealizada de nosotros mismos”.La mirada al pasado, lejos de resultar reparadora, puede convertirse en un factor de riesgo emocional. “Revivir recuerdos sin una actitud consciente suele llevarnos a una lectura negativa de nuestra historia personal, dando más peso a las experiencias dolorosas, algo que se ve reforzado por el clima melancólico asociado a la Navidad”, ha apuntado el especialista.Este impacto emocional se acentúa en personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, atraviesan una enfermedad, una ruptura sentimental o viven en soledad o lejos de su entorno habitual. Sin embargo, Lara ha subrayado que incluso quienes están acompañados pueden experimentar nostalgia por etapas vitales ya superadas o por navidades pasadas.Aunque culturalmente estas fechas se asocian a felicidad, unión familiar y celebración, también pueden generar tristeza, ansiedad y una elevada presión social. Mensajes como “este año sí cumpliré mis propósitos” o “es momento de reinventarse” pueden convertirse en una carga emocional difícil de sostener, favoreciendo la aparición de ansiedad o malestar psicológico.Ante este escenario, el jefe de servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Córdoba ha insistido en la importancia del autocuidado emocional. “Si adoptamos una actitud consciente y realista, la Navidad puede transformarse en un periodo de serenidad, gratitud y auténtica renovación emocional”, ha afirmado.Entre las estrategias recomendadas, ha destacado la práctica de una gratitud realista, capaz de reconocer los aspectos positivos incluso en contextos difíciles, y el establecimiento de metas de inicio de año desde la autocompasión y la coherencia, evitando exigencias rígidas u objetivos inalcanzables.Asimismo, ha recordado la necesidad de cuidar tanto la salud emocional como la física, prestando atención al descanso, la alimentación y las relaciones sociales. “Y, sobre todo, reservar un espacio para uno mismo, sin juicios ni autoexigencias”, ha añadido.Ejercicios sencillos como escribir una carta de despedida al año que termina, reflexionar en silencio o anotar aprendizajes y experiencias agradecidas pueden ayudar a dar sentido al pasado y facilitar el tránsito hacia la nueva etapa. Un gesto íntimo y consciente que, según el especialista, “contribuye de forma decisiva al cuidado de la salud emocional y al inicio del año con mayor equilibrio y bienestar”.