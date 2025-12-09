La Virgen de la Esperanza saldrá dos veces en diciembre por el Jubileo

La Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza prepara para este mes de diciembre uno de los acontecimientos más intensos y emotivos que se recuerdan en su historia reciente, con dos salidas extraordinarias que llevarán a su titular mariana por las calles de Montilla en el marco del Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco para el año 2025.La primera de estas citas llegará el domingo 14 de diciembre, una jornada que comenzará desde bien temprano con el rezo del Rosario por las calles de la feligresía. A partir de las 10.00 de la mañana, María Santísima de la Esperanza partirá desde la Ermita de la Rosa y emprenderá un recorrido cargado de simbolismo hasta la Parroquia de Santiago Apóstol, donde tendrá lugar la eucaristía dominical a las 12.00 del mediodía. Será un traslado sereno, de oración pausada, en el que la Virgen volverá a caminar entre los suyos como si el tiempo se detuviera por unas horas.Una semana después, el domingo 21 de diciembre, la imagen regresará a su sede canónica en un nuevo traslado extraordinario desde la Parroquia de Santiago Apóstol hasta la Ermita de la Rosa. Este segundo recorrido se realizará tras la misa dominical de las 12.00 del mediodía y, por el momento, la hermandad aún no ha hecho público el itinerario concreto.Entre ambas salidas, los fieles tendrán la oportunidad de reencontrarse de manera más íntima con la Virgen a través del besamanos, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de diciembre en la Parroquia de Santiago Apóstol, en horario de 18.00 a 19.30 de la tarde.Serán tres tardes para el recogimiento, el rezo silencioso y las promesas susurradas al oído de la Esperanza. Además, el jueves 18 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Expectación del Parto de la Virgen, tendrá lugar la Función Principal a las 19.30 de la tarde, uno de los momentos litúrgicos más importantes de este intenso programa de cultos.La Hermandad del Preso ha habilitado distintos canales para facilitar la participación de los hermanos y devotos en todos estos actos. A través de los grupos de WhatsApp y del correo electrónicose puede solicitar información, confirmar el acompañamiento a la Virgen o pedir la papeleta de sitio solidaria, que incluye la entrega de la vela para el acompañamiento del traslado del día 21. Un gesto sencillo que también se convierte en símbolo de luz compartida en el camino.Estas salidas extraordinarias no solo tienen un profundo valor espiritual, sino también un peso histórico especial. María Santísima de la Esperanza es la titular mariana de la Hermandad del Preso y se trata de una dolorosa anónima del siglo XVII. En la pasada centuria se le cambió la advocación y fue restaurada por el escultor montillano Juan Lara Leña, uno de los nombres vinculados a la imaginería local.El regreso de la titular a la Parroquia de Santiago Apóstol tiene, además, un marcado carácter simbólico, ya que volverá al templo mayor de Montilla nueve años después de que se celebrara allí, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, un besamanos en la capilla de la Virgen del Rosario.Las naves de este templo fueron también testigo de un momento clave en la historia de la devoción, como fue la coronación litúrgica de 1944, cuando se estrenó la corona de orfebrería que la Virgen porta cada Jueves Santo, una pieza que había sido remodelada un año antes, en 1943, por el propio Juan Lara Leña.Más recientemente, en 2019, y con motivo del 75.º aniversario de la advocación de la Esperanza, tras haber sido sustituida la primitiva de la Concepción Dolorosa, la imagen fue restaurada por el escultor cordobés Antonio Bernal Redondo. Aquella intervención permitió recuperar matices y expresiones que hoy vuelven a lucir con especial intensidad en un tiempo que la hermandad y el pueblo de Montilla viven con una mezcla de ilusión, recogimiento y memoria cofrade.De este modo, diciembre se presenta como un mes marcado por la devoción, la historia y la emoción contenida para la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza y para toda la ciudad, que se prepara ya para acompañar a su Virgen en dos traslados que quedarán grabados en la memoria colectiva como parte del camino hacia el Jubileo.