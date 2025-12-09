Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Peones agrícolas (La Carlota)Se ofertan dos puestos de peón agrícola para la recolección de aceituna en La Carlota. Se propone un contrato laboral temporal con una duración aproximada de 30 días, jornada completa y horario de mañanas. El salario bruto mensual asciende a 1.400 euros, sin pagas extraordinarias prorrateadas. La oferta se centra exclusivamente en tareas vinculadas a la campaña de recogida. El puesto requiere disponibilidad para desempeñar tareas propias del campo. Incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Médico forense (Córdoba)Se oferta un puesto de médico forense en Córdoba, destinado a asumir las funciones previstas en el artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluyen la investigación de muertes violentas o sospechosas de criminalidad, el levantamiento de cadáveres, la realización de autopsias, peritajes médico-legales y diversas valoraciones clínicas en los ámbitos penal y civil. Se ofrece contrato de interinidad, jornada completa y horario de 8 a 15, con posibilidad de guardias. El salario bruto mensual es de 4.000 euros. Se valorará un mes de experiencia y especialidades como psiquiatría, traumatología, ginecología, anatomía patológica o neurología. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliar administrativo (Aldea Quintana)Vistalia Integración S.L. oferta un puesto de auxiliar administrativo en Aldea Quintana, junto a La Carlota. El puesto requiere estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y contempla tareas como emitir y registrar facturas, revisar extractos bancarios, realizar conciliaciones, controlar vencimientos, introducir asientos contables, ordenar y archivar documentación, preparar remesas y atender comunicaciones con proveedores y clientes. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa en horario de jornada partida y un salario bruto mensual de 1.400 euros. La incorporación prevista es inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliar de cocina (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de cocina en Córdoba para el Centro de Protección de Menores Residencial Beatriz Enríquez. El empleo contempla las funciones propias de la categoría recogidas en el VI Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Andalucía. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración aproximada de 21 días, jornada completa y trabajo a turnos de lunes a domingo. El salario bruto mensual asciende a 1.500 euros y la incorporación está prevista para el 22 de diciembre de 2025. Se requiere formación en hostelería o restauración y se valora experiencia en cocina y conocimientos en higiene alimentaria. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Lucena)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional en Lucena para una residencia de mayores, destinado a desempeñar las funciones propias de la ocupación según el convenio vigente. El contrato ofrecido es laboral temporal, con una duración aproximada de 90 días y jornada completa. El horario será rotativo de mañana y tarde. El salario bruto mensual asciende a 1.440 euros y las pagas extraordinarias no están incluidas. La incorporación prevista es inmediata. Para optar al puesto se requiere contar con grado o diplomatura en Terapia Ocupacional. La oferta se orienta a profesionales capacitados para prestar apoyo terapéutico en el ámbito residencial. Oferta disponible en este enlace.
Electricista (Córdoba)Se oferta un puesto de electricista en Córdoba para realizar trabajos propios del oficio, centrados en labores de mantenimiento y reparación según las necesidades del servicio. La oferta contempla un contrato laboral fijo discontinuo, con jornada completa y un horario establecido de 7:00 a 15:00. El salario bruto mensual asciende a 1.400 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación está prevista para el 15 de diciembre de 2025. El puesto se orienta a profesionales con experiencia en tareas eléctricas generales, capaces de desarrollar funciones de instalación, revisión y reparación en distintos entornos laborales. Oferta disponible en este enlace.
Chófer asistencia en carretera (Baena)Se ofertan dos puestos de chófer de asistencia en carretera para realizar el traslado de vehículos accidentados o averiados en Baena. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa y un horario de ocho horas diarias, con un salario de 1.550 euros mensuales y pagas extras prorrateadas. La ocupación corresponde al perfil de conductor de camión en general, siendo imprescindible contar con el permiso C, la tarjeta de conductor para tacógrafo digital y el CAP. Se valorará experiencia previa como conductor de camión. Se requiere mínimo la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. La incorporación prevista para el 22 de diciembre. Oferta disponible en este enlace.
Enfermero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de diplomado o diplomada en Enfermería para cubrir dos vacantes en Córdoba, con funciones correspondientes a esta categoría según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía. El contrato es laboral temporal, con una duración aproximada de 21 días, jornada completa y trabajo a turnos de lunes a domingo. El salario asciende a 2.500 euros mensuales, sin pagas extras prorrateadas. La ocupación se ajusta al perfil de enfermero y enfermera de cuidados generales, siendo necesaria formación en enfermería y atención a enfermos. La incorporación está prevista para el 15 de diciembre. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliar administrativo (Lucena)Se oferta un puesto de auxiliar administrativo para una autoescuela de Lucena, destinado a realizar tareas propias de administración, atención al público y manejo de redes sociales. El contrato ofrecido es laboral indefinido, con jornada parcial de cuatro horas diarias en horario de tardes y un salario mensual de 700 euros, con pagas extras prorrateadas. La ocupación corresponde al perfil de empleado y empleada administrativa en general, siendo necesaria formación en administración y gestión de empresas. Se valoran conocimientos de social media y manejo de Microsoft Office para el correcto desempeño del puesto. Oferta disponible en este enlace.
Operario/-a de limpieza (Córdoba)Vistalia Integración S.L. oferta un puesto de operario de limpieza y mantenimiento para apartamentos vacacionales en Córdoba. El contrato es laboral indefinido, con jornada completa y horario intensivo, dentro de una planificación semanal de 37,5 horas repartidas en cinco días de trabajo y dos de descanso entre lunes y sábado. El salario asciende a 1.400 euros mensuales, con pagas extras prorrateadas. La persona candidata debe contar con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las tareas incluyen limpieza, gestión de ropa de hogar, mantenimiento básico, apoyo en cocina y atención puntual al huésped. Oferta disponible en este enlace.
