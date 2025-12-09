Ademo activa la segunda oleada de los Bonos Comercio



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) impulsa desde hoy la segunda oleada de los Bonos Comercio con una dotación de 15.000 euros destinada a incentivar las compras en los establecimientos de la localidad durante la campaña navideña, en una iniciativa que vuelve a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y que busca, una vez más, tender la mano tanto a comerciantes como a consumidores en uno de los momentos más intensos del año para el consumo.La campaña, que retoma el pulso tras la buena acogida de su primera fase, pone a disposición de la ciudadanía un total de dos mil bonos descuento —mil bonos de 5,00 euros y otros mil de 10,00 euros— accesibles para todos los usuarios a través de la aplicación móvil, disponible enA través de este sistema digital, los vecinos de Montilla podrán beneficiarse, en la práctica, de hasta 15,00 euros gratuitos para utilizar en sus compras a partir de hoy y hasta el viernes 19 de diciembre o hasta agotar existencias, una oportunidad que llega justo cuando comienzan a llenarse las calles de personas deseosas de elegir los regalos navideños.El funcionamiento de los bonos mantiene el mismo esquema que en la primera oleada. El bono de 5,00 euros podrá aplicarse en compras superiores a diez euros, mientras que el bono de 10,00 euros se utilizará en adquisiciones que superen los veinte euros.Se trata de un mecanismo sencillo para el consumidor, que únicamente necesita descargar la aplicación, mostrar su código QR en el comercio adherido, seleccionar el establecimiento, activar el descuento y confirmar el canje en caja mediante ese mismo código, todo ello sin papeleos ni trámites presenciales que ralenticen la experiencia.Desde Ademo se insiste en el valor estratégico de esta campaña para el tejido económico local. En ese sentido, desde la asociación se insiste en que esta segunda oleada representa “una oportunidad excelente para adelantar las compras navideñas y, al mismo tiempo, apoyar de forma directa al tejido empresarial local”, en un momento clave para muchos pequeños negocios que concentran en estas fechas una parte fundamental de su facturación anual.Para facilitar que nadie se quede fuera por falta de información o por dificultades técnicas, Ademo ha previsto la instalación de una mesa informativa en la puerta del Ayuntamiento de Montilla durante la jornada de hoy, en horario comercial de mañana y tarde.Allí, personal de la asociación ofrecerá asistencia personalizada sobre el uso de la aplicación, los bonos disponibles y los comercios participantes, resolviendo dudas sobre la marcha y ayudando a realizar las primeras descargas, especialmente entre las personas menos habituadas al uso de herramientas digitales.Este nuevo impulso a los bonos llega respaldado por la experiencia acumulada en campañas anteriores. No en vano, el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Montilla presentó junto a Ademo la, una iniciativa dotada con 30.000 euros que se diseñó desde un primer momento en dos fases de 15.000 euros cada una. Aquella primera oleada arrancó el 29 de septiembre y puso en circulación el mismo volumen de bonos que ahora vuelve a repetirse, sentando las bases de la actual segunda fase que hoy ve la luz.En aquella presentación, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó el alcance social y económico de un proyecto que ya se ha consolidado en el calendario comercial de la localidad. Entonces afirmó que los bonos suponen “una ayuda directa a la ciudadanía y un impulso al comercio local, fomentando que los clientes fidelicen sus compras en Montilla”. En la misma línea, señaló que “la campaña apuesta por la digitalización”, subrayando el valor añadido de un sistema que se apoya exclusivamente en la aplicación móvilTambién desde la gerencia de la asociación se puso el acento en el doble beneficio de la iniciativa. Ana Beatriz Jiménez, gerente de Ademo, recalcó en aquella primera fase que “nuestro objetivo es seguir ofreciendo herramientas que impulsen las compras en los establecimientos de proximidad y fomenten un consumo responsable y beneficioso para todos”, una declaración de intenciones que conecta directamente con el espíritu de una campaña pensada para que cada euro se quede, en la medida de lo posible, en el circuito económico local.Más allá de los números y de las aplicaciones móviles, la iniciativa busca reforzar un vínculo emocional entre el comercio y la ciudadanía. Comprar en la tienda de siempre, aprovechar un descuento y, al mismo tiempo, saber que ese gesto contribuye a sostener empleo y actividad en Montilla es una de las ideas que laten detrás de esta segunda oleada de bonos.Por ello, Ademo invita de nuevo a la ciudadanía a descargar la aplicación, aprovechar los bonos disponibles y realizar las compras en los comercios montillanos, contribuyendo así a fortalecer la economía local en unas fechas especialmente sensibles para el consumo.Con la campaña ya en marcha desde hoy, el reto vuelve a situarse en agotar los bonos en el menor tiempo posible, como ocurrió en la primera fase, y en convertir la Navidad en un motor de impulso para los pequeños negocios de Montilla, esos que cada día levantan la persiana y que ahora encuentran en estos bonos un pequeño pero valioso empujón.