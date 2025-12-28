La Parroquia de El Santo acoge esta tarde un Auto Sacramental infantil con carácter solidario

La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano conmemorará esta tarde la festividad de los Santos Inocentes con una actividad singular, pensada para los más pequeños y cargada de sentido solidario, que tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en la Parroquia de San Francisco Solano.Por tercer año consecutivo, la corporación franciscana volverá a convertir el templo patronal en un espacio de encuentro familiar y de vivencias compartidas, donde la tradición navideña se funde con el compromiso social. Y es que la celebración de los Santos Inocentes servirá, una vez más, para unir ilusión, catequesis y ayuda a quienes más lo necesitan, en una propuesta que ya se ha ganado un hueco especial en el calendario navideño local.A partir de las 17.30 de la tarde, la Parroquia de San Francisco Solano recibirá la visita del Cartero Real y de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que acudirán a venerar al Niño Jesús en la misma casa natal del patrón de Montilla.La escena se articulará como una representación viviente del Portal de Belén, concebida en forma de Auto Sacramental y adaptada especialmente para el público infantil, con un lenguaje cercano y comprensible que permita a los más pequeños adentrarse en el misterio de la Navidad de una forma amena y participativa.La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al templo franciscano se plantea como uno de los momentos más esperados de la tarde, no solo por la emoción que despiertan los Reyes Magos, sino también por el carácter simbólico de su adoración al Niño Jesús en un espacio tan cargado de historia y espiritualidad. Tras esta visita, el Cartero Real permanecerá en la parroquia para recibir, después de la Adoración, las cartas de todos los niños y niñas que deseen hacerle llegar sus deseos e ilusiones de cara a la noche más mágica del año.De igual modo, la actividad se completará con la posibilidad de visitar el Belén instalado en los salones parroquiales, una propuesta que invita a detenerse, observar los detalles y compartir en familia un recorrido tranquilo por la escena del Nacimiento. Y, a continuación, quienes se acerquen hasta el templo patronal podrán disfrutar de una merienda solidaria a base de tortas y chocolate, cuyo carácter festivo se verá reforzado por su finalidad benéfica.La recaudación obtenida con esta merienda se destinará íntegramente a la Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré), una entidad profundamente arraigada en la vida social de Montilla. La elección de este colectivo no es casual, ya que su labor se centra fundamentalmente en la prevención de conductas de riesgo y en la atención a familias que demandan apoyo ante problemas de conducta, especialmente aquellos derivados de las adicciones.Amdaré, fundada en abril de 2015, cuenta en la actualidad con más de medio centenar de voluntarios que desarrollan una intensa labor de acompañamiento, información y asesoramiento. Su trabajo se orienta tanto a la prevención como a la intervención temprana, con especial atención a preadolescentes y adolescentes que, por desgracia, se inician en el consumo de alcohol y drogas a edades cada vez más tempranas. En ese sentido, desde la asociación subrayan que su fin principal es minimizar los factores de riesgo y, al mismo tiempo, potenciar los factores de protección en el entorno familiar y educativo.Mediante acciones formativas, talleres, seminarios y actividades dirigidas tanto a padres como a jóvenes, Amdaré pretende dotar a las familias de estrategias eficaces que eviten situaciones de riesgo, ofreciendo alternativas de ocio y diversión saludables. Además, el colectivo actúa como punto de información y apoyo para todas las personas que solicitan su ayuda, ejerciendo de nexo de unión entre las familias y la Asociación Resurgir Proyecto Hombre Antequera, una entidad con más de veintisiete años de experiencia y reconocida trayectoria en el ámbito de la rehabilitación.Desde Amdaré destacan la confianza depositada en este proyecto, no solo por las infraestructuras de las que dispone, sino también por el alto nivel profesional de sus terapeutas y por los resultados que alcanzan año tras año gracias a un exigente método de trabajo. Una realidad que refuerza el sentido de iniciativas solidarias como la que se celebrará esta tarde en la Parroquia de San Francisco Solano, donde un gesto sencillo, como compartir una merienda, puede convertirse en un apoyo decisivo para muchas familias.Así, la conmemoración de los Santos Inocentes promovida por la Franciscana Hermandad se presenta como algo más que una cita festiva. Se trata de una propuesta que combina fe, tradición y compromiso social, y que invita a vivir la Navidad desde la cercanía, la solidaridad y la esperanza, especialmente a través de la mirada limpia y expectante de los niños.