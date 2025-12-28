La Mancomunidad impulsa un programa de empleo para mayores de 52 años



La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa pondrá en marcha el próximo año un nuevo programa de empleo que reforzará de manera decisiva las políticas activas de inserción laboral en la comarca, con especial atención a las personas mayores de 52 años en situación de desempleo de larga duración, un colectivo que sigue encontrando serias dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo pese a su experiencia y bagaje profesional.El proyecto contará con una dotación económica de 122.000 euros y estará financiado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A través de esta iniciativa, la entidad desarrollará un total de 27 Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, concebidos como un acompañamiento completo y cercano para quienes buscan una nueva oportunidad laboral tras un largo periodo sin empleo.El presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, subrayó la dimensión social de esta iniciativa y la urgencia de su puesta en marcha, al señalar “la relevancia social del proyecto, porque este programa es una intervención necesaria y urgente para un colectivo que encuentra enormes dificultades para volver al mercado laboral, pese a contar con experiencia y capacidades acreditadas”. En ese sentido, añadió que “la Mancomunidad vuelve a demostrar su compromiso como administración cercana, útil y sensible a las necesidades reales de la ciudadanía”.Los proyectos se articulan en torno a un conjunto de acciones coordinadas que parten de un diagnóstico individualizado de empleabilidad, una fase clave para conocer la situación real de cada participante. A partir de ahí, se diseñarán itinerarios personalizados que incluirán talleres de búsqueda activa de empleo, elaboración de currículum y preparación de entrevistas, así como acciones formativas orientadas a la adquisición de competencias técnicas y habilidades profesionales adaptadas a la demanda actual del mercado de trabajo.De manera paralela, el programa incorpora actuaciones específicas de inserción laboral que buscan ir más allá de la formación teórica. Así, se contempla el acompañamiento individualizado de las personas participantes, la prospección del mercado de trabajo, la captación de ofertas y la conexión directa con empresas del territorio, un elemento fundamental para transformar la orientación y la formación en oportunidades reales de empleo.Miguel Ruz puso el acento precisamente en este aspecto y en la necesidad de sumar esfuerzos con el tejido productivo de la comarca. El presidente de la Mancomunidad afirmó que “la implicación del tejido empresarial de la comarca es clave para alcanzar los objetivos marcados, ya que sin la colaboración de las empresas no es posible transformar la formación en empleo real y si el objetivo del programa es lograr que al menos el 40 por ciento de las personas participantes acceda a un puesto de trabajo, ya sea por cuenta ajena o mediante el autoempleo, no hablamos solo de cifras, sino de mejorar la calidad de vida de muchas familias y de reforzar la cohesión social de nuestro territorio”.Durante los 18 meses de ejecución previstos, la Mancomunidad llevará a cabo de forma completa un conjunto de actuaciones que combinarán orientación profesional, formación específica y acciones directas de inserción laboral. El objetivo es claro: facilitar oportunidades reales de acceso al empleo y acompañar a las personas participantes en un proceso que, en muchos casos, supone recuperar la confianza y volver a sentirse parte activa del mercado laboral.Además, las personas beneficiarias del programa contarán con una ayuda económica de 528 euros, destinada a favorecer su implicación en el proyecto y a reducir posibles barreras económicas durante el proceso, un apoyo que puede resultar determinante para mantener la constancia y el compromiso a lo largo de los meses de participación.Con esta nueva iniciativa, la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa consolida su papel como entidad de referencia en el desarrollo de políticas activas de empleo y como motor de oportunidades para una comarca que continúa apostando por el bienestar, la inclusión social y el futuro de su población, en un contexto en el que cada paso hacia el empleo supone también un avance en cohesión y estabilidad social.