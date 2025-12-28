El Montilla Club de Fútbol refuerza su defensa con la llegada de Manuel Sanz Pradas



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol ha alcanzado un principio de acuerdo con Manuel Sanz Pradas para reforzar la línea defensiva del primer equipo vinícola de cara a los próximos compromisos competitivos. El joven futbolista astigitano, nacido en Écija en 2005 y conocido deportivamente como, se incorpora tras varias sesiones de trabajo con la plantilla, en las que ha convencido al cuerpo técnico por su solvencia, actitud y margen de crecimiento.Formado en las categorías inferiores del Écija Balompié y en distintos clubes de su localidad natal, Manuel Sanz Pradas dio el salto al fútbol sénior de manera prematura, todavía en edad juvenil, con el Nevaluz Écija Unión Deportiva. Aquella experiencia temprana marcó un punto de inflexión en su trayectoria, permitiéndole adaptarse pronto a la exigencia competitiva y adquirir una madurez poco habitual para su edad.En la temporada 2024/2025 regresó al Écija Balompié, donde se ganó la confianza del cuerpo técnico a base de regularidad y compromiso, completando una campaña de alto nivel. Ese rendimiento tuvo continuidad en el presente curso, en el que logró la renovación y se consolidó como una pieza clave en la retaguardia azulina, incluso aportando un tanto al casillero ofensivo, un detalle que habla de su capacidad para sumar en ambas áreas.Tras varios entrenamientos con la primera plantilla del Montilla Club de Fútbol, la decisión fue clara. El cuerpo técnico entendió que su incorporación suponía un paso adelante en términos de competitividad interna y profundidad de plantilla, reforzando una zaga que busca seguridad, intensidad y alternativas a lo largo de la temporada. Y es que su perfil joven, pero ya curtido, encaja en la filosofía del proyecto vinícola.Además de sus condiciones futbolísticas, desde el club se valora especialmente su potencial y la ilusión con la que afronta esta nueva etapa. En ese sentido, Manuel Sanz Pradas llega a Montilla con el objetivo de seguir creciendo como futbolista y aportar su granito de arena para que el equipo pueda alcanzar los objetivos marcados. La entidad auriverde le ha trasladado sus mejores deseos en este nuevo reto, dándole la bienvenida con un mensaje claro de confianza y cercanía: empieza un camino ilusionante para Yiyo y para el Montilla Club de Fútbol.