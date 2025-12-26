La Mancomunidad aprueba un presupuesto de 1,16 millones para el año próximo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2026 en un pleno extraordinario celebrado esta semana, que ha dotado a la entidad de unas cuentas que ascienden a 1.167.443,79 euros y que nacen equilibradas, con la mirada puesta en la estabilidad financiera, la continuidad operativa y la mejora progresiva de los servicios que se prestan en el conjunto de la comarca.El documento presupuestario, según se expuso durante la sesión plenaria, responde a un planteamiento que prioriza afianzar los servicios ya existentes y consolidar áreas consideradas estratégicas para el día a día de los municipios que integran la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.En ese contexto, el presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha destacado el “enfoque estratégico del documento, que destina gran parte de sus recursos a afianzar servicios y que, además, está marcado por la eficiencia, ya que, gracias a la optimización lograda tras la implantación del Servicio de Vigilancia de Caminos mediante gestión directa, ha sido posible garantizar el equilibrio presupuestario sin aplicar nuevas subidas en las aportaciones municipales”.Más allá de las cifras, el presupuesto para 2026 se concibe como una herramienta de gestión orientada a sostener y fortalecer la acción supramunicipal en un territorio que afronta retos comunes. Y es que, como ha explicado el propio presidente, “este presupuesto es un fiel reflejo de nuestro firme compromiso con el bienestar de todos los municipios de la Campiña Sur y hemos priorizado partidas que no solo impulsan el desarrollo económico y la creación de empleo, sino que también atienden de manera especial a las necesidades sociales y al mantenimiento de la calidad de vida de nuestros vecinos, permitiéndonos sostener los servicios, fortalecer áreas estratégicas como la vigilancia de caminos y la gestión catastral, e iniciar la implantación ordenada de la futura Relación de Puestos de Trabajo”.En la práctica, estas cuentas buscan ofrecer continuidad y certidumbre, evitando sobresaltos financieros y apostando por una gestión eficiente de los recursos disponibles. La referencia expresa a la vigilancia de caminos o a la gestión catastral pone de relieve la importancia de servicios que, aunque a menudo discretos, resultan esenciales para el funcionamiento cotidiano del medio rural y para la cohesión territorial de la comarca.El pleno extraordinario abordó, además, una decisión de marcado carácter estratégico al aprobar la adhesión de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa a la Red de Municipios para la Solidaridad Internacional, conocida como FAMSI, en calidad de socio. Esta incorporación permitirá a la entidad supramunicipal integrarse en una red orientada a la cooperación internacional, la internacionalización y la concurrencia a subvenciones, proyectos europeos y fondos de cooperación.En ese sentido, Miguel Ruz ha subrayado que “con nuestra incorporación a la Red FAMSI, la Mancomunidad da un paso estratégico y firme en su compromiso con la cooperación internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que queremos ser un agente activo en la construcción de un mundo más justo y solidario y la adhesión a FAMSI refuerza nuestra capacidad institucional y técnica en ámbitos estratégicos y abre oportunidades reales para que nuestros municipios accedan a recursos, formación especializada y a consorcios para proyectos europeos”. Una decisión que amplía el horizonte de actuación de la Mancomunidad y sitúa a la Campiña Sur en un marco de colaboración más amplio, donde compartir experiencias y sumar esfuerzos.La sesión plenaria concluyó con la lectura de una declaración institucional en reconocimiento a la figura de José del Río Luna, quey cuya pérdida, según ha expresado Miguel Ruz, “ha conmocionado a nuestra comarca”. Durante este homenaje, el presidente ha destacado su trayectoria pública, “caracterizada por su compromiso con el bienestar de sus vecinos y vecinas y su actitud leal, dialogante y constructiva en todos los espacios de trabajo de esta Mancomunidad”.Los miembros del pleno han reconocido al fallecido alcalde de Santaella como “un servidor público comprometido, cercano y responsable, cuya labor se ha distinguido por su vocación de diálogo, su voluntad de consenso y su lealtad institucional”. Palabras que dibujan el perfil de una figura muy vinculada al trabajo colectivo y al entendimiento entre administraciones.La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha trasladado finalmente su solidaridad y afecto a la familia de José del Río Luna, al Ayuntamiento de Santaella y a todas las personas que compartieron con él trabajo, proyectos y sueños colectivos, cerrándose la sesión plenaria con un minuto de silencio en su memoria.