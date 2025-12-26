El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra la Navidad con un detalle especial y menús festivos

Quirónsalud en Andalucía

Elhizo entrega con la cena de Nochebuena de un obsequio navideño para sus pacientes ingresados, consistente en una botella de aceite de oliva virgen extra para quienes deben permanecer estos días en el hospital, gracias a la donación realizada por Dcoop. Además, disfrutaron de una cena especial de Nochebuena y un almuerzo de Navidad también especial.Son gestos sencillos pero cargados de significado, para acompañar y reconfortar a los pacientes que pasan estas fiestas fuera de casa. Esta iniciativa, que se lleva a cabo desde la apertura del hospital en 2018, refleja la voluntad de sus profesionales de estar cerca de los pacientes también en los momentos más emotivos del año, cuidando no sólo su salud, sino también su bienestar emocional.El menú de Nochebuena incluyó jamón serrano y queso semicurado, pimientos del piquillo rellenos de bacalao, pollo rustido con frutos secos, mousse de chocolate y una selección de dulces navideños. El almuerzo del día de Navidad contó con crema de marisco, salmón a la florentina, codillo de cerdo al horno con patatas, tarta de queso y arándanos y dulces típicos de estas fechas. Ambos menús se entregaron a pacientes cuya dieta lo permite, cambiándose algunos platos y postres a los pacientes para los que no eran adecuados.Con este pequeño regalo, los profesionales del Hospital Quirónsalud Córdoba quieren mostrar a los pacientes en estos días de Navidad, su entrega y dedicación para contribuir en el cuidado y la mejora de su salud.