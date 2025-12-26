Carmen García Tejera | El retorno

Ficha técnica

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA TEJERA

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Durante el Romanticismo alemán se popularizó la llamadao “novela de aprendizaje”: como es sabido, en este tipo de obras se narra todo un proceso vital basado en la formación de una persona desde su infancia. Más allá de la denominación de estas novelas y de su triunfo, especialmente desde finales del siglo XIX, debemos advertir que la novela de aprendizaje se ha venido desarrollando a lo largo de toda la historia de la literatura desde muchos siglos antes y, aún hoy, podemos encontrar numerosas muestras.Creo que esta referencia puede servir de punto de partida para comentar la reciente novela de José Antonio Hernández Guerrero (publicada y presentada en la Diputación Provincial de Cádiz hace unos días) quien, a través de su amplia y densa trayectoria como escritor (novelista, ensayista, articulista…), viene dedicando una especial atención al estudio de los comportamientos humanos configurados a partir de múltiples y complejos factores que integran diversos aspectos de índole espacial, temporal y social.La novela consta de cuarenta capítulos breves, separados entre sí por ilustraciones del propio autor. Ambientada durante la Guerra civil española y la postguerra, en ella se nos narra la vida de tres hermanas huérfanas, Paca, María y Paula, también de Ángeles (amiga de María), originarias y residentes en un pueblo del Sur de España.De sus padres, Sebastián y Lola, ambos profesores de Lengua y Literatura española y represaliados durante la postguerra, han heredado un rico caudal de comportamientos y actitudes marcados por una profunda solidez ética, por un firme compromiso con las personas (especialmente con las más desfavorecidas) y sobre todo por un amor sin fisuras que se manifiesta entre ellos y en su dedicación a las hijas.Un amor que se hace patente cuando, a pesar de los incontables sufrimientos que han venido padeciendo a lo largo de sus vidas, son capaces de inculcar en sus hijas la idea de que la mejor manera de vencer a la muerte es mantener vivo el recuerdo de los que ya no están.La profunda huella que los padres dejan en las tres hermanas tendrá, sin embargo, manifestaciones muy diferentes en cada una: a lo largo de estas páginas iremos observando cómo las distintas situaciones por las que van pasando provocan reacciones diversas —incluso opuestas— en ellas: aunque todas han recibido la misma herencia vital, cada una elige su propio camino marcado por una peculiar manera de entender y de interpretar la vida.Todo este proceso de “formación” implica que, aunque no se escatimen en la narración detalles y anécdotas, la novela está presidida por numerosas reflexiones, fruto de la introspección, pero también de las continuas conversaciones que las hermanas desarrollan entre ellas para explicar —y explicarse— sus maneras de entender el mundo que las rodea pero, especialmente, su mundo interior; la forma de contemplar su entorno y de contemplarse a sí mismas.De ahí las diversas consideraciones en torno a las palabras: a sus diferentes acepciones, a su función balsámica o hiriente, a su poder transformador de la realidad. O al valor de la lectura y de la escritura como fórmulas para interpretar el medio en que vivimos y también nuestra propia identidad, y a la relevancia de la literatura, de cada obra literaria, cargada de múltiples sentidos y sugerencias (con frecuencia las hermanas citan fragmentos deo deque, de algún modo, se convierten en lecciones de vida). Porque, en gran medida, las protagonistas de esta novela van escudriñando en su entorno y en su interior diferentes fórmulas para dar un sentido a su propia existencia.Nadie busque en estas páginas las respuestas a sus propias dudas: en todo caso, la lectura de la obra y, sobre todo, las diferentes reflexiones y los distintos comportamientos que se nos presentan en ella pueden constituir un verdadero acicate para construir (o reconstruir) la novela de nuestra propia vida.Si la colaboración activa del lector —como “co-creador”— es esencial en cualquier texto literario, yo me atrevo a plantear a cada uno que indague en el sentido de su título —— apoyado en el subtítulo, “Viajamos para regresar a nuestro pueblo”.José Antonio Hernández Guerrero.Publicaciones de la Diputación de Cádiz.2025.