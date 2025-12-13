La Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica estrena el nuevo pavimento del Pabellón



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica reunió ayer en el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla a decenas de jóvenes deportistas y a un público entregado que llenó por completo el flamante graderío del recinto, recientemente renovado.La cita, organizada por el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla, logró trasladar al corazón del invierno ese pulso deportivo que la ciudad acostumbra a vivir en los meses de verano o durante los trofeos vinculados a la Fiesta de la Vendimia.Niñas y jóvenes de distintas edades fueron sucediéndose sobre la pista, desplegando ejercicios trabajados durante meses y dejando pequeñas pinceladas de esfuerzo, nervios y orgullo que el público supo reconocer con aplausos constantes.Bajo la dirección de Rebeca Bellido y Zaira Bellido, la exhibición dejó una huella imborrable, tanto por el nivel mostrado como por la cercanía que se respiró en cada actuación, en una gala concebida más como una fiesta de exhibición que como una competición.La actividad se enmarca dentro del ciclo de trofeos deportivos impulsado por el SMD en colaboración con los clubes locales, una iniciativa que busca mantener viva la actividad en las instalaciones durante unas semanas en las que tradicionalmente el ritmo decae.En ese sentido, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, explicó que el objetivo pasa por “trasladar a la Navidad el sensacional ambiente deportivo que conseguimos con las ligas de verano y los trofeos de la Fiesta de la Vendimia, aprovechando unas semanas en las que la actividad disminuye en las instalaciones deportivas”.Pero la gala tuvo también un significado añadido. Y es que sirvió para estrenar oficialmente el nuevo pavimento del Pabellón Municipal de Deportes, una mejora largamente esperada por usuarios y clubes que ayer pudo comprobarse por primera vez en uso real, con música, movimiento y público. Un estreno que no pasó desapercibido y que simboliza un paso más en la modernización de una instalación clave para la vida deportiva de Montilla.La renovación del suelo se encuadra dentro del, un edificio que abrió sus puertas de manera oficial el 28 de febrero de 1990 con un encuentro de baloncesto que enfrentó al Mayoral Maristas de Málaga con el Benfica de Portugal.Tras más de tres décadas de uso intensivo, las instalaciones presentaban problemas evidentes de accesibilidad, desgaste del pavimento y deficiencias en la cubierta. La actuación correspondiente a este lote fue adjudicada a la empresa Mondo Ibérica, S.A., con un presupuesto de 129.470 euros y bajo la dirección técnica del ingeniero industrial Juan Antonio Reyes Puebla.No obstante, el proyecto de rehabilitación integral del Pabellón Municipal de Deportes ha supuesto una inversión total de 535.053 euros, cofinanciada entre el Ayuntamiento de Montilla y la Junta de Andalucía, y se ha estructurado en tres lotes.El primero permitió la renovación completa de la cubierta mediante la instalación de un sistema de panel sándwich de cinco centímetros, mejorando de forma notable el aislamiento térmico y resolviendo los problemas de estanqueidad que se arrastraban desde hacía años. Esta fase incluyó también la renovación del falso techo del gimnasio, otro de los espacios más castigados por el paso del tiempo.El tercer lote se centra en la mejora de la accesibilidad y contempla la instalación de un ascensor que permite conectar plantas y facilitar el uso del edificio a personas con movilidad reducida, reforzando así el carácter inclusivo de la instalación.La sustitución del suelo era una de las reivindicaciones históricas de los usuarios. El director del proyecto, Juan Antonio Reyes Puebla, explicó que el pavimento anterior “se encontraba al final de su vida útil, ya que data de la construcción original del pabellón”, lo que hacía necesaria su renovación completa. El nuevo pavimento es un suelo deportivo prefabricado, elaborado con caucho natural y sintético, compuesto por dos capas que se unen en obra hasta alcanzar un manto final de ocho milímetros de espesor.Según detalló Reyes Puebla, el material está homologado conforme a la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento y garantiza un excelente comportamiento en bote, rodadura, absorción de impactos y tracción, además de ser ecológico y altamente resistente para la práctica deportiva en interior.Junto al suelo, la actuación ha incluido el repintado completo de las delimitaciones de juego, adaptándolas a la normativa vigente en baloncesto, balonmano, fútbol sala y bádminton, lo que permitirá un uso más ágil y compatible de la pista central.La gala de ayer, con su mezcla de deporte base, emoción y estreno, sirvió así como carta de presentación de un pabellón que avanza hacia una nueva etapa. Una tarde en la que la gimnasia rítmica puso el ritmo, el público aportó el calor y la ciudad pudo comprobar, de primera mano, que las mejoras en sus instalaciones deportivas ya son una realidad palpable.Estas mejoras se integran en una estrategia municipal más amplia de modernización de las infraestructuras deportivas. En los últimos años se han ejecutado inversiones relevantes como la creación de la pista de atletismo, la construcción del segundo campo de fútbol, la sustitución del césped del Estadio Municipal o la mejora de las pistas anexas.