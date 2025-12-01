La Embajada de la República Checa distingue a Paco Bellido por un reportaje sobre Praga

Una labor divulgativa muy reconocida



Paco Bellido, colaborador de, ha recibido en la Embajada de la República Checa en España el Premioque concede Visit Czechia por un reportaje sobre el Clementinum de Praga publicado en, la primera revista española de astronomía, astrofísica y divulgación de ciencias del espacio.El divulgador montillano, conocido por su mirada curiosa hacia el cielo y por una trayectoria marcada por imágenes astronómicas que han dado la vuelta al mundo, recogió el premio de manos del embajador de la República Checa en España, Libor Sečka, quien elogió la capacidad de Paco Bellido de "acercar al público, con entusiasmo y un punto de asombro contagioso, la historia del Clementinum de Praga".El reportaje galardonado con el Premiorevelar la riqueza científica y artística de uno de los complejos barrocos más emblemáticos de la capital checa, el Clementinum, un complejo histórico cuyo origen se remonta a una capilla del siglo XI dedicada a San Clemente que, siglos más tarde, dio paso a un convento dominico destruido en 1420."No sería hasta 1556 cuando el emperador Fernando I cedió los terrenos a los jesuitas, que levantaron allí una escuela de latín que acabaría convertida en el Colegio de San Clemente de Praga", detalla Paco Bellido, en declaraciones aEl Clementinum de Praga es uno de los complejos arquitectónicos y culturales más importantes de la República Checa. Situado entre el puente de Carlos y la plaza de la Ciudad Vieja, el conjunto destaca por albergar la biblioteca barroca considerada la más hermosa del mundo y por su torre astronómica, que custodia uno de los observatorios científicos más antiguos de Europa Central.El reportaje premiado por la Embajada de la República Checa en España comienza contextualizando la importancia de los jesuitas y capuchinos en la Contrarreforma en Bohemia. "Los jesuitas fueron especialmente influyentes en Praga tras la invitación del rey Fernando I a Ignacio de Loyola", señala Paco Bellido, quien recuerdo que "a partir de 1556 fundaron sus primeras instituciones educativas, y en 1562 se creó la academia jesuita en el Clementinum, destinada a competir con la Universidad Carolina, en manos protestantes".Para levantar el complejo, los jesuitas se asentaron en un antiguo monasterio dominico y demolieron más de treinta casas medievales. Con el tiempo, el Clementinum se convirtió en el segundo conjunto arquitectónico más grande de Praga, solo por detrás del castillo.Bellido repasa en su reportaje los conflictos religiosos que marcaron el siglo XVII, como la tercera defenestración de Praga (1618), detonante de la Guerra de los Treinta Años, y la expulsión temporal de los jesuitas, que regresaron tras la victoria católica en la Batalla de la Montaña Blanca.También aborda la labor de figuras relevantes como el filósofo español Rodrigo de Arriaga, defensor del cálculo infinitesimal y de las teorías de Galileo, que impartió docencia en el Clementinum pese a las limitaciones impuestas por la orden.A finales del siglo XVII y durante el XVIII se emprendieron reformas importantes. En 1722 se culminó la construcción de la Biblioteca Clementina, un espacio de 41 metros de longitud diseñado por Kilian Ignaz Dientzenhofer. "Alberga más de 27.500 volúmenes, la mayoría de teología y ciencia, y conserva fondos excepcionales, como una amplia parte de la biblioteca personal de Tycho Brahe, incluyendo más de cien libros y varios manuscritos del astrónomo danés", señala Paco Bellido, quien resalta que la sala está decorada con frescos de Johann Hiebel que representan el conocimiento humano y las artes liberales.El complejo también fue sede del Museum Mathematicum Collegii Clementini, uno de los primeros museos científicos de Europa, que reunía instrumentos y objetos exóticos traídos por misioneros jesuitas. "Entre sus piezas más destacadas figuran grandes globos celestes y terráqueos, como el elaborado por Caspar Pflieger, que incorporaba un mecanismo interno para mostrar la posición del cielo estrellado", añade el divulgador montillano.Otro de los espacios clave descritos por Paco Bellido es la torre astronómica, de 68 metros, coronada por una estatua de Atlas. "Su construcción se vinculó al desarrollo de las matemáticas y la astronomía dentro del contexto universitario", precisa el autor.En 1751 se creó oficialmente el observatorio astronómico, impulsado por el jesuita Joseph Stepling, quien mantuvo correspondencia con figuras científicas como Euler. Bajo su dirección se adquirieron instrumentos astronómicos ingleses y se realizaron observaciones relevantes, especialmente de eclipses y fenómenos magnéticos.El Clementinum es reconocido también por la excepcional continuidad de sus series meteorológicas: desde 1775 registra temperaturas tres veces al día siguiendo estándares modernos, y cuenta con mediciones de precipitación desde 1804, entre las más antiguas de Europa Central.El artículo describe igualmente la sala meridiana, ubicada en la segunda planta de la torre, donde un rayo solar permitía determinar el mediodía local mediante una cuerda tensada en el suelo. Allí se conservan dos cuadrantes murales fabricados por Johann Klein en el siglo XVIII. "Durante décadas, el mediodía oficial de Praga se anunciaba desde la torre mediante una bandera y, posteriormente, un disparo de cañón", rememora Paco Bellido.Por último, el reportaje publicado enincide en la amplia colección de relojes de sol repartidos por los patios del Clementinum, que constituye la mayor del país. Incluye piezas que muestran horas temporarias, itálicas y babilónicas, y muchos llevan la inscripción latina. "Aunque no se conoce con certeza el autor, se atribuyen al jesuita Valentin Stansel, creador del primer mapa lunar elaborado en Bohemia", concluye Paco Bellido.La trayectoria de Paco Bellido ha estado llena de reconocimientos muy singulares. Uno de ellos ocurrió en marzo de 2011, cuando una de sus fotografías, tomada en la vecina localidad de Espejo, saltó a la escena internacional tras ser seleccionada por la páginapara ilustrar un fenómeno de “perigeo”. La imagen mostraba la Luna llena emergiendo tras el Castillo de Alcalat de Espejo, cuyos orígenes medievales se remontan a los tiempos de Pay Arias.Aquella composición hipnótica, fruto de largas horas de preparación y de una localización calculada con GPS,dedicado a la pintura italiana del siglo XVI. En él se incluía un capítulo sobre Dosso Dossi, pintor renacentista que entambién representó una Luna enorme junto a un castillo, como si el arte y la astrofotografía se dieran la mano a través de los siglos.Esa no fue la única vez que una imagen de Paco Bellido escaló hasta los círculos más reconocidos de la divulgación astronómica. En diciembre de 2007, una captura de la Luna sobre la fortaleza donde nació Gonzalo Fernández de Córdoba, acompañada del perfil de Montilla con la torre de la Parroquia de Santiago Apóstol, se convirtió en la portada deApenas unas semanas antes,, tomada en Almodóvar del Río, para su calendario oficial de 2008. A todo ello se sumaba ese mismo año el Premio a la Mejor Web Andaluza por, página que dirigió entre 2004 y 2015 y que se convirtió en una referencia para aficionados de los cinco continentes.Traductor de profesión y especializado en astrofotografía, Paco Bellido acumula una trayectoria que lo ha llevado a publicar en revistas españolas e italianas y en, considerada la publicación más importante del mundo para aficionados a la Luna y a los fenómenos celestes. Ahora, la entrega del Premioparece confirmar, una vez más, que su manera de observar el cielo y contar la astronomía sigue despertando curiosidad y emoción entre quienes se asoman a su trabajo.