El Real Betis convoca al montillano Ángel Urbano López para un entrenamiento de prueba



FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El fútbol base montillano está de enhorabuena. El Real Betis Balompié ha convocado a Ángel Urbano López, jugador del conjunto Prebenjamín del Club Deportivo Apedem, para un entrenamiento de prueba que tendrá lugar mañana en la Nueva Ciudad Deportiva “Rafael Gordillo”. La carta, remitida al presidente del Club Deportivo Apedem, Rafael Zafra Madrid, fija la convocatoria a las 18.45 de la tarde.Desde la entidad montillana, la satisfacción ha sido inmediata. “Para nuestra entidad, es un auténtico orgullo ver cómo año tras año, son llamados jugadores de distintas categorías para participar en entrenamientos con los clubes de fútbol más punteros de Andalucía”, han expresado desde el Club Deportivo Apedem.Y es que la entidad montillana se ha convertido, con el paso del tiempo, en un verdadero semillero de jóvenes talentos del fútbol cordobés. Su labor, que supera ya las tres décadas de historia, no se limita a formar deportistas técnicamente solventes. Abarca, sobre todo, la transmisión de valores sólidos que acompañan a los jugadores más allá de los límites del campo. Trabajo, disciplina, compañerismo, respeto. Palabras que repiten una y otra vez los entrenadores y que los pequeños terminan incorporando casi sin darse cuenta.La trascendencia del club no se mide únicamente por la aparición de futbolistas que atraen la atención de los grandes clubes andaluces. También se percibe en la confianza que entidades como el Córdoba Club de Fútbol o el Séneca Club de Fútbol han depositado en su cantera durante años.Cada niño que despega desde Montilla hacia un nuevo reto lleva consigo una parte de la identidad del club, esa mezcla de humildad y ambición que ha marcado su evolución desde 1994, cuando el añorado Miguel Navarro Polonio asumió la presidencia fundacional.Además, las modernas instalaciones de las que disfruta la entidad han reforzado la capacidad del club para ofrecer un entorno seguro y motivador. Allí, los jóvenes encuentran mucho más que dos campos de césped. Encuentran un espacio donde equivocarse sin miedo, donde aprender a levantarse y donde celebrar los pequeños logros que fortalecen su camino. Los entrenadores, altamente capacitados y profundamente implicados, se convierten casi en figuras de referencia, atentos no solo al rendimiento deportivo, sino también a las inquietudes, dudas y sueños de cada jugador.Desde edades muy tempranas, quienes se incorporan al Club Deportivo Apedem descubren una metodología que combina técnica, táctica y valores humanos. En ese sentido, desde la entidad subrayan que “los valores son fundamentales en el enfoque del club y se busca inculcar una mentalidad positiva que les permita enfrentar los desafíos que la vida y el fútbol les presenten”. Más que una declaración, es una filosofía que se palpa en cada entrenamiento.Por otro lado, la dedicación de entrenadores y directivos ha hecho que, año tras año, los grandes clubes de la provincia miren hacia Montilla en busca de nuevas promesas. Un reconocimiento que, lejos de generar presión, impulsa a seguir sembrando con paciencia y cariño. Y es que detrás de cada éxito, por pequeño que parezca, hay un equipo humano entregado a la tarea de formar personas de bien y deportistas preparados para cualquier reto competitivo.La convocatoria de Ángel Urbano López no es solo una buena noticia para el joven jugador y su familia. Es también un motivo de celebración para toda la comunidad futbolística montillana, que ve en este gesto del Real Betis Balompié un nuevo capítulo en la larga historia de dedicación, constancia y pasión del Club Deportivo Apedem.