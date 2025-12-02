Expo AIRE ofrece en Córdoba un foro de debate sobre los espacios naturales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de la capital cordobesa alberga, desde hoy y hasta mañana miércoles, 3 de diciembre, la, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).Durante la inauguración, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha recordado que “nos encontramos ante la mayor feria nacional dedicada a los espacios naturales, el medio ambiente y el ecoturismo”.Según Romero, “Expo Aire, en su tercera edición, consolida a nuestra provincia como punto de encuentro de referencia para todos los agentes vinculados a la gestión del territorio, la conservación del medio natural y la promoción del turismo sostenible”.“Córdoba y sus pueblos son, sin duda, paisajes y naturaleza, un territorio en el que se suceden, de norte a sur, parques naturales, paisajes de olivar, dehesas, ríos y nuestras vías verdes. En definitiva, una provincia en la que los espacios naturales nos hablan de economía, de empleo, de cohesión territorial y de señas de identidad”, ha matizado Romero.Para el también presidente de Iprodeco, “Expo AIRE se ha convertido en una plataforma que permite poner en valor los espacios naturales de nuestra tierra, que los sitúa como elementos de desarrollo y de futuro que contribuyen a fijar la población en nuestras zonas más rurales”.Porque, ha continuado Romero, “uno de nuestros principales retos es que nuestros jóvenes elijan quedarse en sus pueblos con proyectos ilusionantes que les permitan abrirse camino, algo que perseguimos con la puesta en marcha, un año más, de esta muestra que hoy abre sus puertas”.“Debemos hacer hincapié en que Córdoba está haciendo un trabajo ejemplar en materia de promoción, formación y certificación en vectores como la conservación y gestión de espacios, infraestructuras y uso público y turismo de naturaleza. Todo ello esencial para mirar hacia un futuro sostenible”, ha remarcado Romero.Finalmente, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha afirmado que “hoy y mañana se darán cita en nuestra ciudad 70 expertos nacionales de primer nivel que participarán en conferencias, mesas redondas, demostraciones y actividades de carácter técnico que nos permitirán avanzar en objetivos compartidos y establecer sinergias”.