Expo AIRE consolida en Córdoba su tercera edición dedicada al ecoturismo y los espacios naturales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Hace unos días se presentó en la Diputación de Córdoba la tercera edición de Expo AIRE, la mayor feria nacional dedicada a los espacios naturales, el medio ambiente y el ecoturismo, organizada por Pomona Keepers, que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba.El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, destacó que esta feria “consolida a Córdoba como punto de encuentro de referencia nacional para todos los agentes vinculados a la gestión del territorio, la conservación del medio natural y la promoción del turismo sostenible”.El diputado insistió en que Córdoba y provincia “es un escenario idóneo para la realización de este evento, porque sabemos que la naturaleza no es un decorado, es economía real, es empleo, es cohesión territorial y es identidad. Y así lo demuestran nuestros emblemas, como son nuestros parques naturales, nuestros paisajes de olivar, nuestras dehesas, nuestros ríos y nuestras vías verdes”.Romero resaltó que “en la primera edición, AIRE abrió camino y llenó de contenido un foro que por fin situaba la gestión y el turismo de espacios naturales en el centro del debate público-privado, con los 25 parques naturales andaluces representados”.En la segunda edición, continuó Félix Romero, esta feria “consolidó la plataforma, amplió la conversación y demostró que había ganas de rigor, de métrica y de cooperación; y en esta tercera edición, damos un paso más a los resultados medibles”.“El reto es que nuestros jóvenes quieran quedarse porque hay proyectos ilusionantes y bien pagados, y en Córdoba estamos alineando políticas de promoción, con formación y certificación profesional en tres vectores, conservación y gestión, infraestructuras y uso público y turismo de naturaleza”, enfatizó el delegado.Por su parte, el delegado provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Rafael Martínez, señaló que “en esta feria se van a debatir las oportunidades y los desafíos de los espacios naturales con el objetivo de generar mucho conocimiento y establecer sinergias”.Asimismo, Daniel García-Ibarrola, concejal de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, enfatizó “ la necesidad de trabajar de manera transversal las tres administraciones públicas en pro del desarrollo y del cuidado de nuestro planeta y espacios naturales”. Para ello, subrayó, “hemos de hacer una gestión eficaz de los recursos, que son cada vez más escasos, mezclando economía circular e innovación y teniendo en cuenta, sobre todo, la importancia del agua”.Para finalizar, Vicente Sánchez, director de Expo AIRE, recalcó que esta feria “se consolida en esta tercera edición como la mayor feria dedicada a los espacios naturales y el ecoturismo”. En ella se van a dar cita más de 70 expertos nacionales de primer nivel que participarán con conferencias, mesas redondas, demostraciones y actividades técnicas.Sánchez insistió en que esta feria “tiene como objetivo fomentar la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales, generando soluciones innovadoras y aplicables a la gestión real de los espacios naturales”. “Esta feria refuerza, así, el papel de Córdoba como capital del conocimiento ambiental y la innovación en sostenibilidad”, añadió.El programa se estructura en torno a cuatro grandes áreas temáticas, como son Emergencia y Salud, Conservación del Medio Natural, Infraestructura y Uso Público y Turismo de Naturaleza y Desarrollo Rural. Entre los ponentes, la feria contará con la presencia de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el teniente coronel jefe del II Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Jaime María Mata.