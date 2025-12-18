El Montilla Club de Fútbol lanza su tercer Campus Navideño

El Montilla Club de Fútbol celebrará a partir del próximo 22 de diciembre su tercer Campus Navideño para ofrecer a los jóvenes futbolistas de la localidad una experiencia deportiva durante las vacaciones de diciembre. La entidad, junto a su Fundación, ha diseñado una propuesta que vuelve a situarse en el calendario como una de las más esperadas por las familias, con un programa que combina entrenamientos, convivencia y pequeñas dosis de magia navideña.El campus, que arrancará el 22 de diciembre, se desarrollará íntegramente en el Estadio Municipal "Miguel Navarro". La actividad está dirigida a jugadores de las categorías Prebenjamín (nacidos en 2018 y 2019), Benjamín (correspondientes a los años 2016 y 2017) y Alevín (que agrupa a los nacidos en 2014 y 2015).La organización ha estructurado la propuesta en dos bloques semanales: una primera tanda prevista para los días 22, 23 y 26 de diciembre; y una segunda, que tendrá lugar el 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero. Las sesiones se impartirán cada mañana, en horario de 9.00 a 14.00 horas, con la intención de ofrecer un espacio educativo y dinámico que facilite la conciliación familiar en un periodo tan señalado.La programación del campus apuesta por un enfoque formativo y lúdico que pretende enganchar a los más pequeños. Los participantes podrán disfrutar de entrenamientos dirigidos por monitores titulados, material deportivo específico, torneos al estilo, juegos cooperativos, actividades guiadas, desayunos compartidos, sorteos y diferentes regalos. Además, la visita de jugadores del propio club aportará un aliciente especial que, cada año, despierta ilusión entre los asistentes.En cuanto a los precios, la inscripción para las dos semanas completas tiene un coste de 100 euros, mientras que la participación en una sola semana se sitúa en 50 euros. También existe la posibilidad de asistir días sueltos por 20 euros. El proceso de inscripción se realizao mediante el teléfono 619 571 110, con atención disponible igualmente a través del correo electrónico. La organización ha recordado que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta mañana viernes, 19 de diciembre. Las plazas son limitadas.El Montilla Club de Fútbol invita, así, a todos los niños y niñas interesados a sumarse a una iniciativa que, más allá del deporte, busca fomentar valores como el compañerismo, el respeto y la convivencia. La entidad confía en que esta tercera edición vuelva a convertirse en un espacio donde el aprendizaje técnico y el espíritu festivo convivan de manera natural.