María Piña presenta en la Librería Nobel su novela 'El pecado que me envuelve'

La Librería Nobel de Montilla acogerá mañana viernes, 19 de diciembre, a partir de las 20.00 de la tarde, la presentación de, la nueva obra de la escritora y periodista María Piña. El acto tendrá lugar en el popular establecimiento situado en la confluencia de las calles Fuente Álamo y La Parra, junto al Conservatorio Elemental de Música, un espacio ya habitual para encuentros culturales que invitan a la reflexión y al diálogo cercano con los autores.La obra que se dará a conocer mañana en la Librería Nobel invita a adentrarse en la historia de Sofía, una mujer atrapada entre la fe y el deseo, cuya vida se despliega sobre el telón de fondo de una Latinoamérica sacudida por cambios históricos decisivos.Criada en el México de los años setenta bajo rígidos dogmas religiosos que marcaron su infancia, Sofía afronta ya en su madurez una nueva etapa en Panamá, país multicultural al que llega por el trabajo de su esposo. Es allí donde aquellas creencias, antes incuestionables, comienzan a resquebrajarse y amenazan con consumirla desde dentro.Y es que el conflicto íntimo de la protagonista avanza en paralelo a grandes acontecimientos colectivos. La reversión del Canal de Panamá, la tragedia de Vargas en Venezuela o la huelga estudiantil más prolongada de la historia de América Latina se entrelazan con su viaje interior, cargando de tensión cada decisión. En ese contexto, Sofía se ve obligada a elegir entre aferrarse a las raíces de su identidad o explorar una versión más libre y arriesgada de sí misma, una disyuntiva que late en cada página.El pecado que me envuelve propone, así, una inmersión en un universo de rezos y dudas, de amistad, amor, lujuria y traición, donde la lucha entre la pasión y el deber se vuelve desgarradora. Más que un simple relato, la novela plantea un desafío emocional que interpela al lector y lo invita a cuestionar sus propias creencias, como si cada capítulo actuara como un espejo incómodo pero necesario.La presentación en Montilla permitirá conocer de cerca esta nueva propuesta literaria de María Piña, una autora con una sólida trayectoria profesional y creativa. Natural de Santo Domingo, República Dominicana, y residente en España desde 2005, desarrolla su labor como periodista y profesional de la comunicación en medios de Europa y Latinoamérica. Además, preside la Asociación Mujer y Poder y ejerce como consejera delegada de la mujer en la Agencia Mundial de Prensa, compaginando su actividad literaria con un firme compromiso social.Su obra ha sido reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales y ha estado presente en ferias del libro, festivales y encuentros culturales en distintos países. En Montilla, María Piña compartirá con el público una novela que nace de la emoción y del conflicto humano, y que promete dejar poso en quienes se acerquen a escucharla y a leerla.