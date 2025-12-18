El Ayuntamiento renueva su convenio de colaboración con el Centro Intergeneracional de la UCO



FOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Montilla reforzó ayer su compromiso con la formación universitaria para mayores al renovar, junto a la Universidad de Córdoba (UCO), el convenio que sostiene el Programa Universitario para alumnos mayores de 50 años, una iniciativa que vuelve a situar a la localidad como uno de los pilares en la provincia del Centro Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban".El acuerdo garantiza, un curso más, la continuidad de un programa que combina aprendizaje, intercambio de experiencias y convivencia intergeneracional. En el caso de Montilla, el Ayuntamiento respalda económicamente los gastos generales con una aportación de 12.000 euros, una cifra que se suma al esfuerzo conjunto realizado también por los consistorios de Cabra, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Baena.La representación institucional montillana corrió a cargo del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez Castro, quien participó en el acto de firma junto al rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte; y la directora del Centro Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban", Ana Belén Martínez López, además de responsables municipales del resto de localidades implicadas.Durante la comparecencia, el rector de la UCO agradeció la confianza depositada por los ayuntamientos y subrayó el valor de estos programas, que "no solo fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida, sino que también abren la puerta a experiencias de movilidad internacional y al refuerzo del sentimiento europeo entre el alumnado sénior".En ese sentido, el curso académico 2025/2026 ha arrancado con cifras que reflejan la buena salud del proyecto: más de 2.150 alumnos matriculados entre todas las sedes provinciales. Como novedad, se han incorporado dos niveles de Inglés—inicial e intermedio— impartidos por profesorado de UCOidiomas y sin coste adicional para los ayuntamientos, una medida que está teniendo una acogida especialmente positiva.Además, se ofertan 40 plazas para movilidades internacionalesen destinos como Zagreb, Dublín y Udine, a las que podrá optar el alumnado del Centro Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban", con preferencia para personas con menor renta y sin estudios postobligatorios.Para Montilla, este respaldo institucional no parte de cero. La sede montillana del Centro Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban" inició el curso el pasado mes de septiembre con nuevas materias y se ha afianzado como referente provincial en formación para mayores, alcanzando las 160 personas matriculadas y convirtiéndose en la más numerosa de la provincia. De este modo, la colaboración entre la UCO y el Ayuntamiento, vigente desde el curso 2017/2018, ha sido clave para responder a una demanda formativa creciente y sostenida en el tiempo.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, comentó en el inicio del curso que el Centro Intergeneracional “es una actividad que nos identifica como ciudad viva y dinámica, capaz de dar respuesta a las demandas de nuestros mayores, que para nosotros son la auténtica joya de la corona”, y afirmó que la alianza entre la Universidad y el Ayuntamiento es esencial “donde los protagonistas son, sin duda, nuestros mayores”.De igual modo, la directora del Centro Intergeneracional de la UCO, Ana Belén Martínez, señaló entonces que Montilla es actualmente la “sede referente” del programa, no solo por el número de personas matriculadas, sino también por la implicación del alumnado y el apoyo institucional, un contexto que explica la incorporación de asignaturas y talleres muy demandados y el dinamismo constante de la sede local.Con la renovación del convenio firmada ayer, Montilla vuelve a situarse en el centro de una iniciativa que va más allá de las aulas: un espacio donde aprender, compartir vivencias y seguir construyendo ciudad desde la experiencia y el conocimiento acumulado.