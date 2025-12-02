El Gastro Pádel Club consolida su Torneo de Otoño como cita clave del deporte en Montilla



FOTOGRAFÍA: GASTRO PÁDEL CLUB JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GASTRO PÁDEL CLUB

Montilla ha acogido este pasado fin de semana eldelen las instalaciones de Open Padel Center, un encuentro que ha vuelto a unir deporte, gastronomía y convivencia en un ambiente cercano y festivo.Durante tres días —del viernes 28 al domingo 30 de noviembre—, jugadores procedentes de distintos puntos de la comarca han dado forma a una cita que ha reforzado la identidad de un proyecto que nació casi por casualidad y que hoy se ha convertido en parte del pulso social y deportivo de Montilla.Lacomenzó hace más de una década, cuando un grupo de amigos coincidía cada domingo en las instalaciones de Padel Munda para compartir madrugones, partidos y esos desayunos que, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en auténticas convivencias gastronómicas.Aquella costumbre sencilla, sostenida gracias al apoyo de empresas locales y al gesto constante de Antonio Gálvez, propietario de Padel Munda, fue tomando forma hasta transformarse en un colectivo con alma propia. Por eso, cuando la asociación quedó constituida oficialmente el 16 de noviembre de 2024, muchas cosas cambiaron sobre el papel, pero su esencia siguió intacta.Esa manera tan particular de entender el deporte —no solo como competición, sino como espacio de cercanía— volvió a hacerse visible este pasado fin de semana, esta vez en las cercanas pistal del Open Padel Center, un espacio ya consolidado en la Avenida Marqués de la Vega de Armijo gracias a sus cinco pistas indoor y a una zona de cafetería que invita a la convivencia.Allí se disputó, además, el Primer Trofeo Gastro Pádel por Parejas y se puso en marcha un formato por equipos que buscó reforzar el espíritu de comunidad del club. Y es que, tal como subraya la propia entidad, “no organizamos un torneo con comida: organizamos un encuentro gastronómico y social alrededor del pádel”, una frase que volvió a resonar en las pistas durante este pasado fin de semana.La celebración mantuvo el planteamiento de otras citas del club, que ya había probado con éxito su fórmula en el primer Torneo de Primavera. De igual modo, el ambiente familiar, la presencia de acompañantes y el flujo constante de conversaciones informales junto a las pistas volvieron a recordar que esta propuesta deportiva se sostiene tanto en los puntos disputados como en todo lo que ocurre entre ellos.No faltaron, además, los detalles que distinguen al Gastro Pádel Club, desde el regalo de bienvenida —equipación completa para los adultos y camiseta para los cadetes— hasta la comida gratuita durante todo el fin de semana, un gesto que reafirma esa esencia “gastro” tan reconocible.Deportistas de tercera, cuarta y quinta Mixta, además de jóvenes de la categoría Cadete, se distribuyeron por las pistas para disputar, al menos, dos partidos, cumpliendo con la premisa de ofrecer un torneo inclusivo y dinámico. La convivencia, en ese sentido, se convirtió en un hilo conductor que atravesó toda la programación, especialmente gracias al estreno del Trofeo por Equipos, la principal novedad de esta edición. La organización aspira a que esta iniciativa sirva para tender puentes entre clubes y asociaciones de la comarca y para consolidar a Montilla como un punto de encuentro del pádel andaluz.La entrega de trofeos, celebrada al cierre del fin de semana, contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, un gesto institucional que refrendó la importancia que está adquiriendo este proyecto en el calendario local.Ambos responsables municipales acompañaron a los organizadores y jugadores en un cierre que simbolizó el peso creciente que ha alcanzado esta iniciativa impulsada por un grupo de amigos que, durante años, convirtió la terraza de Padel Munda en un pequeño laboratorio culinario donde se fraguaron platos tan inesperados como huevos fritos con gambas, langostinos con garbanzos o arroz con bogavante.Ese pasado reciente sigue marcando el presente del club. La organización recuerda que su objetivo nunca ha sido únicamente reunir a jugadores, sino compartir momentos, historias y sabores alrededor de un deporte que ha conseguido unir a vecinos, generaciones y estilos de vida muy distintos.Por eso, el Torneo de Otoño 2025 no solo ha cumplido con las expectativas previstas, sino que ha reforzado la idea de que esta cita puede convertirse en una fecha fija del calendario deportivo montillano. Un espacio donde competir, sí, pero también donde seguir alimentando una forma muy particular de entender el pádel: entre amigos, con buen ambiente y, cómo no, alrededor de una mesa.Con la edición de otoño ya clausurada, la asociación mira hacia el futuro con la intención de seguir creciendo sin perder la autenticidad que la vio nacer. La invitación a participar permanece abierta a jugadores de Montilla y de toda la comarca, y la organización insiste en que el camino emprendido apunta a fortalecer la relación entre clubes, deportistas y familias que encuentran en el Gastro Pádel Club un lugar donde sentirse parte de algo más que un torneo.