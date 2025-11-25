Todo listo para el Torneo de Otoño del Gastro Pádel Club Montilla



FOTOGRAFÍA: ISABEL AGUILAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: ISABEL AGUILAR

Elcalienta motores para su gran cita de otoño, en la que espera reunir a jugadores y clubes en un evento que reivindicará este fin de semana la unión entre deporte, gastronomía y convivencia. La entidad encara su esperadocomo un paso más en la evolución de un proyecto que comenzó casi por casualidad y que hoy forma parte de la vida social y deportiva de la localidad.Fundada oficialmente en noviembre de 2024, la asociación Gastro Pádel Club Montilla nació tras más de una década de encuentros dominicales en Padel Munda, donde un grupo de amigos compartía madrugones, partidos de pádel y desayunos que terminaron convirtiéndose en auténticas convivencias gastronómicas.Aquellos inicios informales, sostenidos en el tiempo gracias al apoyo de empresas locales y de Antonio Gálvez, propietario de Padel Munda, fueron moldeando el espíritu de un colectivo que entiende el deporte no solo como competición, sino como un espacio de amistad y cercanía.El 16 de noviembre de 2024, con la firma del acta fundacional, el club dejó atrás su etapa doméstica y tomó forma oficial. Desde entonces, la entidad ha mantenido intacta su seña de identidad: combinar el pádel con la gastronomía y la convivencia.Ese carácter quedó muy presente en el primer Torneo de Primavera, la puesta de largo del proyecto, que reunió a un elevado número de jugadores y acompañantes y consolidó un ambiente familiar que la asociación considera parte esencial de su propuesta. Aquel estreno confirmó que la filosofía del Gastro Pádel podía trasladarse sin perder autenticidad a eventos más amplios.En ese sentido, la organización subraya que “no organizamos un torneo con comida: organizamos un encuentro gastronómico y social alrededor del pádel”, una declaración que resume con precisión el rumbo que han querido imprimir a la entidad desde sus inicios.Y es que, a lo largo de los años, las reuniones matinales en Padel Munda evolucionaron de simples tapas tras el partido a recetas tan inesperadas como huevos fritos con gambas, langostinos con garbanzos o arroz con bogavante. La terraza cedida por Antonio Gálvez se convirtió en uno de los escenarios más reconocibles de la entidad y terminó formando parte de su ADN.Ahora, con el primer aniversario de la asociación ya en puertas, el Gastro Pádel Club Montilla prepara su gran cita anual: el Torneo de Otoño 2025, que se celebrará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre en Open Padel Center. El evento contará con la colaboración de Francis y Javier Zafra y se disputará en las pistas de la Avenida Marqués de la Vega de Armijo, junto a Supermercados Contreras-Covirán, un espacio que se ha convertido en referencia local gracias a sus cinco pistas indoor y su zona de cafetería. Será, además, el primer Trofeo Gastro Pádel por Parejas, un formato que busca consolidar a Montilla como punto de encuentro del pádel andaluz.La nota informativa difundida por la entidad subraya que la principal novedad de esta edición será el Trofeo por Equipos, una iniciativa destinada a unir a clubes y asociaciones de toda la comarca y que aspira a reforzar la idea de comunidad que articula al colectivo desde su nacimiento. La organización invita a jugadores y clubes a formar parte de un fin de semana que, según destacan, pretende mantener el espíritu cercano con el que surgió la asociación.El evento propone tres jornadas completas de pádel con categorías de tercera, cuarta y quinta Mixta, además de un torneo específico para deportistas cadetes, que ya empiezan a tener un peso notable dentro del club. Cada participante recibirá un regalo de bienvenida compuesto por una equipación completa —camiseta y pantalón, o camiseta en el caso de la categoría Cadete— y tendrá garantizados, al menos, dos partidos. Además, quienes compitan dispondrán de comida gratuita durante todo el fin de semana, un gesto que reafirma la esencia “gastro” que distingue a la entidad organizadora.El primer Torneo de Primavera ya demostró que esta fórmula funcionaba: deporte, amistad, presencia de familias y un ambiente cercano que acompañó a las pistas durante todo el fin de semana. Un sello propio que el club quiere preservar y al mismo tiempo proyectar hacia otras entidades deportivas de la comarca.Mirando al futuro, la organización confía en que la edición de este otoño permita seguir tendiendo puentes entre clubes y jugadores de la provincia e, incluso, de distintos puntos de Andalucía. De igual modo, la intención es que este Torneo de Otoño se convierta en una fecha fija en el calendario deportivo local, un punto de encuentro donde la convivencia tenga el mismo peso que la competición.La asociación recuerda que la invitación a participar está abierta tanto a jugadores de Montilla como de toda la comarca. Las inscripciones yay la organización insiste en que el objetivo último del encuentro no es solo disputar partidos, sino compartir momentos, historias y sabores alrededor de un deporte que ha conseguido unir a vecinos, generaciones y estilos de vida muy distintos.