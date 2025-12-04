El Ayuntamiento abre el plazo para ser paje de Baltasar en la Cabalgata de Reyes

El Área de Festejos del Ayuntamiento de Montilla ha abierto el plazo de solicitud para participar en la próxima Cabalgata de la Ilusión como paje del Rey Baltasar. La iniciativa se dirige a niños y niñas de 6 a 12 años de edad y el Consistorio montillano realizará un sorteo entre todas las solicitudes que se hayan presentado, antes del lunes 15 de diciembre,o en el el Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio”.La iniciativa se enmarca en, la campaña especial que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Asociación de Empresarios y Autónomos de Montilla (AEACO) y que dio su pistoletazo de salida el pasado viernes, con el pasacalles y la inauguración del alumbrado extraordinario., la campaña de Navidad ofrecerá un mes repleto de propuestas musicales, teatro, danza, actividades juveniles, deporte y tradición. La programación —que podrá consultarse con detalle en la— ha sido diseñada por el Área de Festejos y el Área de Desarrollo Económico, con el apoyo del resto de áreas municipales y de numerosos colectivos que han querido sumar fuerzas para dinamizar los espacios públicos.De este modo, la música será protagonista con citas como, que regresará a Envidarte el 20 de diciembre, y con un amplio abanico de propuestas que van desde el Concierto de Órgano en el convento de Santa Clara, que tendrá lugar este próximo sábado 6 de diciembre, hasta la audición de Navidad de Cristina Guzmán, prevista para el 18 de diciembre.También se celebrarán el Certamen de Villancicos y la Panderetuna, ambos el 19 de diciembre, así como el concierto navideño de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco y el recital flamenco de David Palomar titulado, programados para el 20 de diciembre.La Banda de Música Pascual Marquina ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad el 21 de diciembre, mientras que varias hermandades impulsarán actividades vinculadas al comercio local como las tradicionales zambombas: la del Llano Palacio el 12 de diciembre; la de la Hermandad de la Humildad, el 19 de diciembre; y la de la Hermandad de la Misericordia, el 27 de diciembre, que incluye un Belén Viviente en la Llanete de la Cruz.El teatro y los espectáculos familiares también ocuparán un papel esencial. El Teatro Garnelo acogerá montajes como, que tendrá lugar mañana viernes; la ópera, prevista para este domingo 7 de diciembre;p, el 13; y el musical, que se representará los días 27, 28 y 29 de diciembre.De igual modo, distintos espacios de la ciudad acogerán citas culturales como la exposición de fotografías del Premio Unicornio, programada en La Tahona del Castillo para el 20 de diciembre, así como varias actividades de asociaciones locales.Las familias y el público infantil contarán con espacios especialmente pensados para ellos. La Casa de los Reyes Magos, situada en la calle Corredera 15, abrirá sus puertas mañana hasta el próximo 3 de enero. También se podrá disfrutar de la Exposición Playmobil en el Salón Municipal San Juan de Dios, hasta el próximo 27 de diciembre, así como del Poblado de Papá Noel, previsto para el 23 de diciembre.A estas propuestas se sumarán talleres, animación, espectáculos infantiles, teatro callejero —como, que se celebrará el viernes 12 de diciembre— y una jornada especial el 2 de enero, que incluirá actividades infantiles durante la mañana y la tarde.En el terreno deportivo, la agenda combinará exhibiciones y torneos que ya forman parte del calendario festivo montillano. Entre ellos destaca la, que se celebrará el próximo lunes; la Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica, prevista para el viernes 12 de diciembre; la Gala Kick Boxing, programada para el sábado 13; y la tradicional Carrera Popular San Silvestre, que volverá a tener lugar el 28 de diciembre y que cada año reúne a corredores de todas las edades.El broche final llegará con los días más esperados por los niños y niñas de Montilla. Tras la degustación del Roscón de Reyes Gigante —el 4 de enero— y diversas actividades previas, la Cabalgata de Reyes Magos recorrerá las calles del municipio el 5 de enero, repartiendo ilusión y marcando el cierre oficial de una campaña que aspira a llenar Montilla de luces, voces y abrazos compartidos.