Cruz Roja rinde homenaje a María Divina Rubio por su labor voluntaria en la provincia



FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Cruz Roja Española ha rendido homenaje esta mañana a María Divina Rubio Bardón, como una de las doce personas voluntarias reconocidas en la provincia de Córdoba durante un emotivo acto celebrado en la Biblioteca Pública "Grupo Cántico" de la capital, con motivo del Día Internacional del Voluntariado. El encuentro ha servido para poner rostro, voz y emoción a una red humana que sostiene buena parte de la acción social en el territorio, con cerca de 4.000 personas activas que, día tras día, dedican su tiempo a cuidar de otras.El homenaje, enmarcado en la conmemoración oficial del Día Internacional del Voluntariado que se celebra cada 5 de diciembre, ha reunido a representantes institucionales, personal técnico y voluntariado de toda la provincia. En ese escenario cálido y cercano, Cruz Roja ha reconocido de manera especial a doce personas voluntarias, una por cada asamblea local de la organización en Córdoba, como símbolo del compromiso silencioso que se extiende de norte a sur de la provincia.Las personas homenajeadas han sido Manuel Luque Expósito, de Baena; Maribel García Altamirano, de Córdoba; Begoña Macho Suazo, de Hinojosa del Duque; María José Cantero, de Lucena; María Divina Rubio Bardón, de Montilla; Francisca Granados Español, de Palma del Río y María Luisa Herrojo Millán, de Peñarroya-Pueblonuevo.De igual modo, han sido homenajeados Eusebio Rubio Salamanca, de Pozoblanco; Antonio Francisco Pareja Campaña, de Priego de Córdoba; Pascual Morales Sierra, de Puente Genil; María José Carmona García, de Rute, y Juan Lucio Barea Galán, de Villanueva de Córdoba. Doce trayectorias distintas unidas por una misma vocación: estar cuando más se necesita.Durante el acto se dio lectura a un manifiesto de agradecimiento al voluntariado que puso palabras a un sentimiento compartido. “Hoy, en un mundo donde la inteligencia artificial está en todas partes, queremos reivindicar algo que ninguna máquina puede programar: la inteligencia emocional.Esa inteligencia que se activa cuando alguien decide regalar su tiempo para ayudar a otra persona. Esa que late en cada gesto solidario”, se leyó ante un auditorio atento, donde también se expresó que “gracias por demostrar que la mejor tecnología sigue siendo el corazón humano”.En declaraciones previas al homenaje, la presidenta provincial de Cruz Roja, la montillana Cándida Ruiz, y la responsable de Voluntariado, Ana Belén Losada, destacaron el papel insustituible de quienes forman parte de la red solidaria. Ambas afirmaron que “las personas voluntarias son el corazón de Cruz Roja; sin ellas, nada sería posible”. Una frase sencilla, pero cargada de significado, que resume el espíritu de la organización.El encuentro fue posible gracias a la financiación de la Consejería de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía, así como a la cesión de las instalaciones por parte de la Consejería de Cultura y Deporte. Más allá del protocolo, el acto se convirtió en un espacio de reconocimiento sincero, de abrazos discretos, de miradas compartidas entre quienes saben que la solidaridad también se construye en los pequeños gestos.Y es que detrás de cada proyecto de Cruz Roja en la provincia hay una persona voluntaria sosteniéndolo. En Córdoba, el voluntariado de la entidad suma 3.903 personas activas, con un perfil mayoritario de mujeres, que suponen el 62 por ciento del total, principalmente en la franja de edad de 25 a 29 años y con estudios superiores.Solo en lo que va de 2025 se han incorporado 470 nuevas personas voluntarias, un refuerzo clave para ampliar la atención a personas mayores, a familias en situación de vulnerabilidad, el apoyo en la búsqueda de empleo, la integración de personas inmigrantes o la respuesta ante emergencias.A nivel nacional, la dimensión de esta labor resulta aún más elocuente. Cruz Roja cuenta en España con más de 231.000 personas voluntarias que han hecho posible atender a 2,8 millones de personas en todo el país y a 7,3 millones en el ámbito internacional durante el último año. Cifras que hablan de alcance, pero también de constancia y de una cadena de cuidados que no descansa.El homenaje celebrado en Córdoba ha sido, en definitiva, una forma de detener el tiempo por unas horas para agradecer. Un gesto colectivo para decir, sin alzar demasiado la voz, que el voluntariado sigue siendo una de las columnas que sostienen la dignidad de muchas vidas.