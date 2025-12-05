La ludoteca 'Días sin Cole' regresa para facilitar la conciliación familiar en Navidad



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ha abierto el plazo de inscripción para la ludoteca municipal, un recurso que busca acompañar a las familias durante los días no lectivos y que vuelve a ponerse en marcha este año en las instalaciones del complejo Envidarte.La iniciativa, pensada para menores de entre 3 y 12 años de edad, ofrece un total de 105 plazas y se presenta como una herramienta clave para facilitar la conciliación en unas fechas que suelen tensionar la organización cotidiana de muchos hogares en el que alguno de los progenitores –o los dos— tienen que trabajar.El programa, que se desarrollará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero, combinará actividades lúdicas y educativas adaptadas a las distintas edades. En esta edición, el servicio mantendrá su horario general de 9.00 a 14.00 horas, aunque también se habilitará un tramo ampliado —de 8.00 a 9.00 horas y de 14.00 a 15.00 horas—, pensado para quienes necesiten un margen mayor para ajustar turnos laborales, desplazamientos o imprevistos del día a día.El procedimiento de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 10 de diciembre y deberá formalizarse. Como viene siendo habitual, tendrán prioridad en el acceso aquellos menores cuyos progenitores o tutores se encuentren trabajando. Para acreditar esta circunstancia, será necesario aportar la vida laboral actualizada de ambos responsables del menor, un requisito que pretende asegurar que el servicio llegue a quienes realmente lo necesitan para organizar su conciliación.El servicio mantendrá su emplazamiento íntegro en el Complejo Envidarte, un espacio amplio y bien acondicionado para la actividad infantil. En ediciones anteriores, el Ayuntamiento destacó que este recurso gratuito representaba un compromiso firme con la conciliación, un mensaje que sigue vigente en la actualidad y que conecta de lleno con la realidad de muchas familias que encuentran complicado armonizar su jornada con los días sin clase.Por ello, el Ayuntamiento ha vuelto a animar a las familias a inscribirse y aprovechar este recurso municipal, que se suma a la línea de trabajo impulsada en los últimos años en materia de apoyo a la conciliación. En ediciones anteriores, el servicio estuvo financiado a través del Plan Corresponsables de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, un programa centrado en promover la igualdad real mediante medidas concretas para equilibrar la organización familiar y laboral.