Cordoclicks inaugura hoy la quinta Exposición Playmobil con rutas por espacios históricos

Un juguete con décadas de historia



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Navidad de Montilla suma desde esta tarde una de sus propuestas familiares más esperadas: la apertura de la quinta Exposición Playmobil de Cordoclicks, una cita que vuelve a convertir la ciudad en un gran escenario de fantasía, historia y aventura a través de diminutas figuras capaces de despertar la curiosidad de personas de cualquier edad.La muestra podrá visitarse hasta el próximo sábado 27 de diciembre en el Salón Municipal San Juan de Dios y, de nuevo, se extenderá por varios enclaves patrimoniales gracias a su ya consolidada Ruta Playmobil, que en ediciones anteriores alcanzó cifras récord de visitantes.Organizada por la asociación Cordoclicks con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, la exposición central ha reunido este año ocho dioramas, cada uno con una temática diferente, realizados por coleccionistas y familias de la propia entidad, junto a colaboradores llegados desde distintos puntos de Andalucía.En ese mosaico de escenas conviven mundos de fantasía, recreaciones de época victoriana, paisajes del oeste, aventuras clásicas y un gran Belén Playmobil que, como es tradición, vuelve a convertirse en uno de los rincones más fotografiados por pequeños y mayores.Pero la experiencia no se queda en un único espacio. De igual modo, las recreaciones se reparten por lugares emblemáticos como la Casa del Inca, la Casa de las Aguas, la Casa de los Reyes Magos —en la calle Corredera—, el castillo de El Gran Capitán y el Museo Histórico, configurando así un itinerario turístico-cultural que invita a recorrer la ciudad con otros ojos.Pasear por estas sedes mientras se descubren escenas en miniatura se ha convertido, con los años, en una forma distinta de redescubrir el patrimonio local, de conectar la tradición con el juego y de sumar a la oferta navideña un atractivo que trasciende generaciones.Como novedad de esta quinta edición, quienes completen el pasaporte sellado en cada punto de la ruta podrán participar en el sorteo de un gran lote de productos Playmobil, un incentivo que añade emoción al recorrido y anima a completar todo el circuito.Además, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas, con una duración aproximada de tres horas y un mínimo de diez personas, que podrán reservarse a través de la Oficina de Turismo, tanto por teléfono como por correo electrónico. También los centros educativos y otras instituciones podrán realizar la ruta mediante visita guiada, en este caso con un donativo de un euro por persona destinado a la entidad colaboradora.Durante la presentación de la actividad, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Adrian Lapsley, puso el acento en el impacto que la iniciativa ha logrado en el calendario local. “El trabajo de Cordoclicks se ha consolidado como un motor de atracción turística durante la Navidad, contribuyendo de manera decisiva a dinamizar la ciudad y a poner en valor nuestro patrimonio”, señaló el edil, quien añadió que “esta ruta invita a disfrutar Montilla al completo: cultura, historia, comercio, gastronomía y espacios emblemáticos”.Uno de los elementos que más curiosidad ha despertado este año es la incorporación, entre los nuevos dioramas, de la figura customizada de Leonor Rodríguez, conocida como, un personaje montillano del siglo XVI cuya historia ha llegado hasta nuestros días a través de la tradición popular y de referencias literarias como, de Miguel de Cervantes.La presencia de esta figura no es solo un guiño histórico, sino también una invitación a reflexionar sobre la representación de las mujeres de la época, cuyas vidas fueron a menudo interpretadas desde visiones masculinas o estereotipadas. Un detalle que añade profundidad cultural a una exposición pensada, en esencia, para jugar e imaginar.La vertiente solidaria vuelve a estar muy presente en esta edición. La entrada al espacio principal tendrá un donativo de un 1,50 euros, destinado íntegramente a la Asociación Montillana de Personas con Capacidades Diferentes (Amfimo), que colabora de forma activa en el funcionamiento diario de la muestra. Ese pequeño gesto, casi simbólico, multiplica su valor cuando se traduce en apoyo directo a un colectivo local, reforzando el carácter social de la actividad.Detrás de cada diorama, de cada escena minuciosamente construida, laten también décadas de historia de una marca que forma parte de la memoria de varias generaciones. Playmobil es una línea de juguetes de plástico fabricados por el grupo Brandstätter, con sede en Zirndorf, en Alemania.Sus figuras, de apenas 7,5 centímetros de altura, cuentan con cabeza, brazos y piernas móviles, y en algunos casos también muñecas, dependiendo de su antigüedad. A través de una enorme variedad de accesorios, vehículos, edificios, plantas y animales, permiten crear una infinidad de escenarios en los que el niño —y también el adulto— toma el control, da movimiento y voz a cada personaje y convierte el juego en una pequeña historia viva.La empresa que dio origen a estos juguetes fue fundada en el año 1876 por Andreas Brandstätter, inicialmente dedicada a artículos ornamentales y de metal. No fue hasta 1973, en plena crisis del petróleo, cuando el ingeniero Hans Beck ideó reducir el tamaño de los productos y centrarse en pequeñas figuras pensadas para caber en manos infantiles.En 1974, Playmobil se presentó por primera vez en el salón de Núremberg con gran éxito y, desde entonces, su diseño sencillo, de cabeza y ojos grandes, sonrisa permanente y ausencia de rasgos complejos, se convirtió en un icono del juguete contemporáneo. En España y Portugal, durante un tiempo, se comercializaron bajo la marca, de la mano de Famosa.Esa capacidad de adaptación, de cruzar épocas y estilos, se refleja también en la exposición montillana. En un mismo recorrido pueden convivir piratas, vaqueros, caballeros medievales, damas victorianas, escenas de aventuras o pasajes bíblicos, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo en una sucesión de vitrinas. Y es que, al final, la Exposición Playmobil de Cordoclicks no solo muestra juguetes: propone un viaje por la imaginación colectiva.Con la apertura de esta tarde, la quinta Exposición Playmobil se integra ya de lleno en la programación navideña de Montilla. Un plan para familias, para curiosos, para amantes del coleccionismo o, simplemente, para quienes buscan una excusa diferente para pasear por la ciudad con los ojos de un niño. Entre dioramas, sellos, rutas y pequeños mundos en miniatura, la Navidad se construye, una vez más, a escala Playmobil.