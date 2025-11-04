Una avería en la red de abastecimiento de agua provoca problemas de suministro en Montilla

, empresa responsable del ciclo integral urbano del agua, actúa desde primera hora de esta mañana para tratar de resolver una avería en la red de transporte que parte desde los depósitos ubicados en la Sierra de Montilla y que está provocando bajadas de presión e interrupciones temporales del servicio en distintas zonas de la ciudad.La incidencia afecta, de forma especial, a los barrios situados en las cotas más altas del municipio, donde se están registrando mayores dificultades en el suministro, tal y como han denunciado aalgunos vecinos del Cerrillo de San José y del casco histórico.Según ha informado el Ayuntamiento de Montilla, los trabajos de reparación se están desarrollando “con la máxima rapidez” para minimizar las molestias ocasionadas a los vecinos. Además, de manera paralela, se ha puesto en marcha un dispositivo de emergencia que permita reforzar el sistema de distribución a través de una conducción alternativa.En ese sentido, desde el Ayuntamiento se precisa que “se ha activado un suministro alternativo desde Jarata para ir normalizando la situación progresivamente a lo largo del día”. Esta medida pretende garantizar que el agua llegue, aunque sea con menor presión, a las zonas donde la avería ha tenido un mayor impacto.Por otro lado, el Consistorio ha querido trasladar un mensaje de calma y de agradecimiento a la ciudadanía. Según el comunicado municipal, “desde la empresa se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos ante esta incidencia”, toda vez que se recuerda a la población que el teléfono gratuito de atención (900 400 415) permanece operativo las 24 horas para comunicar cualquier incidencia relacionada con el servicio.Aguas de Montilla mantiene desplegados a sus equipos técnicos en distintos puntos del municipio con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible. Aunque no se ha precisado la magnitud exacta de la avería, la empresa ha reiterado su compromiso de transparencia e información continua hacia la ciudadanía mientras duren los trabajos.De hecho, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha asegurado, a través de su perfil personal en Facebook, que la avería sufrida en la red de transporte de agua desde los depósitos de la Sierra de Montilla ya ha sido reparada. "Poco a poco se alcanzará la presión en la red suficiente para volver a la normalidad", ha anunciado el primer edil, quien ha asegurado que se ha tratado de una actuación "difícil de abordar" pero que ha sido solventada "con gran rapidez" por los operarios de la empresa Aguas de Montilla.