Montilla celebra con éxito el I Rally BTT Escuelas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Pico Cigarral reunió este domingo a decenas de jóvenes ciclistas de toda Andalucía en el, una cita deportiva organizada por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán con la colaboración del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla. La jornada, que combinó naturaleza, esfuerzo y convivencia familiar, convirtió este paraje montillano en el epicentro del ciclismo base andaluz.Desde primeras horas de la mañana, el circuito del Cigarral —una finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo— se transformó en un escenario vibrante donde padres, madres y aficionados siguieron con entusiasmo las distintas mangas, animando sin descanso a los corredores, que afrontaron los recorridos adaptados a cada categoría con una energía contagiosa.“Desde el Ayuntamiento de Montilla seguimos apoyando al deporte local y a los clubes que no dejan de dinamizar la actividad con propuestas nuevas y de calidad”, había señalado días antes el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, convencido de que pruebas como esta “convierten a Montilla en un municipio más saludable y atractivo”.Por su parte, el presidente del club organizador, José Antonio Marqués Vilaplana, ya adelantaba que el rally nacía “para fomentar la afición por el ciclismo en edades tempranas y seguir impulsando la escuela deportiva del club”. Y la respuesta no defraudó: cerca de sesenta niños y niñas, procedentes de dieciséis clubes de distintos puntos de Andalucía, participaron en una jornada que unió deporte, naturaleza y espíritu de superación.Los más pequeños, pertenecientes a la categoría Promesa, abrieron la competición mostrando una sorprendente destreza sobre las dos ruedas. El podio masculino lo ocuparon Gabriel Agüera León y Alfonso Bollero Regalón —ambos del equipo Agujas de Villafranca— y Martín Ruiz Ogalla, del Fam Bike Team. En el cuadro femenino, el triunfo fue para la montillana Paula Cárdenas Algaba, del MTB Tortugas Cojas, seguida de Carla Díaz Cerezo y Matilda Díaz Vílchez.En Principiante, la victoria correspondió a Daniel Luna Ruiz (Dbici19), mientras que el segundo y tercer puesto fueron para Quique Cejas Aguilar (Fam Bike Team) y Guillermo López de Prado (Víctor Fernández Cycling). En la categoría femenina, la más rápida fue Lola Palacios Zurera (MTB Tortugas Cojas), por delante de Ariadna López Humanes (Fam Bike Team) y Andrea García Campos (Coín C.C.).Los Alevines ofrecieron una de las mangas más emocionantes, con Daniel López Mejías (Escuela Vas Trabuco) subiendo al primer cajón del podio, seguido de Alejandro Écija Pérez (Team Proquisur by Rahamantah) e Izan Núñez Alonso (Dr. Bike Granada). En la categoría Infantil, Miguel Carretero Cabezas (Fam Bike Team) se impuso con autoridad, por delante de Jorge Gómez Santamaría (Ronda Lucena) y Mario Cabezas Bujalance (Albayate Manía).El público también vibró con las jóvenes promesas femeninas, especialmente en Infantil Femenino, donde Natalia Serrano Agüera (Víctor Fernández Cycling) logró la primera posición, seguida de Helena Muñoz Postigo (Krea Rótulo Torcaldent Makinon) y Paula Torres Rivera (MTB Tortugas Cojas).El buen ambiente acompañó durante toda la jornada, que se cerró con la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y una gymkhana infantil abierta a los más pequeños. Los organizadores coincidieron en que esta primera edición es solo el comienzo de una cita llamada a consolidarse dentro del calendario provincial. No en vano, el rally —de carácter federado aunque todavía no puntuable— servirá como antesala de su inclusión en el Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba a partir del próximo año.